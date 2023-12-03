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大甲媽「建醮王船」開光點睛千人朝聖 明凌晨陸上行舟返台中
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標、縣長周春米、議長周典論、前立委蘇清泉、前議長林清都、高醫附設醫院長侯明鋒等人出席盛事，吸引逾6千名信眾下參與，場面熱鬧歡騰。
副董事長鄭銘坤表示，鎮瀾宮於日治時期舉行三朝清醮大典，1988年舉行五朝清醮大典，今年為廟宇整修，邀請國寶級剪黏團隊，再請東港鎮東隆宮做王船，今天舉行王船開光點睛儀式，明天清晨將在王船組員護送下，安座於鎮瀾宮後方停車場。
縣長周春米說，此次屏東迎來百年宗教盛事，台中大甲媽首次南巡屏東，吸引全國信徒大眾前來，在此致上無限的歡迎之意，此次台中鎮瀾宮委託東港東隆宮製作王船，明天就要送回去台中，祝福一切順順利利，大甲媽神威顯赫、護國護民。
東隆宮表示，雙方的友誼橋樑源於東港「王船」技術的分享與共好，經大甲鎮瀾宮天上聖母聖示，指定東隆宮設計科王船組師傅們，特別打造一艘「建醮王船」，今上午在大甲媽祖及溫府千歲共同見證下，舉行王船開光點睛儀式，東港七角頭及在地信眾也如東港迎王般動員。
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