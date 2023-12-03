快訊

黑龍江、內蒙古、新疆、北京都出現極光 大陸連發「地磁暴」預警

網紅營養師Ricky遭前女友控訴搞「一夜情」劈腿　曬遭施暴暈倒照片

16歲無照少年金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲媽「建醮王船」開光點睛千人朝聖 明凌晨陸上行舟返台中

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，儀式吸引逾6千名信眾參與。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，儀式吸引逾6千名信眾參與。記者張已亷／攝影

台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標、縣長周春米、議長周典論、前立委蘇清泉、前議長林清都、高醫附設醫院長侯明鋒等人出席盛事，吸引逾6千名信眾下參與，場面熱鬧歡騰。

副董事長鄭銘坤表示，鎮瀾宮於日治時期舉行三朝清醮大典，1988年舉行五朝清醮大典，今年為廟宇整修，邀請國寶級剪黏團隊，再請東港鎮東隆宮做王船，今天舉行王船開光點睛儀式，明天清晨將在王船組員護送下，安座於鎮瀾宮後方停車場。

縣長周春米說，此次屏東迎來百年宗教盛事，台中大甲媽首次南巡屏東，吸引全國信徒大眾前來，在此致上無限的歡迎之意，此次台中鎮瀾宮委託東港東隆宮製作王船，明天就要送回去台中，祝福一切順順利利，大甲媽神威顯赫、護國護民。

東隆宮表示，雙方的友誼橋樑源於東港「王船」技術的分享與共好，經大甲鎮瀾宮天上聖母聖示，指定東隆宮設計科王船組師傅們，特別打造一艘「建醮王船」，今上午在大甲媽祖及溫府千歲共同見證下，舉行王船開光點睛儀式，東港七角頭及在地信眾也如東港迎王般動員。

台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標（右二）、縣長周春米（右一）等人出席盛事。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標（右二）、縣長周春米（右一）等人出席盛事。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標、縣長周春米、議長周典論、前立委蘇清泉等人出席盛事。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標、縣長周春米、議長周典論、前立委蘇清泉等人出席盛事。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，儀式吸引逾6千名信眾參與。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，儀式吸引逾6千名信眾參與。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標（右四）、縣長周春米（右三）、前立委蘇震清（左二）等人出席盛事。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標（右四）、縣長周春米（右三）、前立委蘇震清（左二）等人出席盛事。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標（右一）、縣長周春米（右三）、議長周典論（右二）等人出席盛事。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，鎮瀾宮董事長顏清標（右一）、縣長周春米（右三）、議長周典論（右二）等人出席盛事。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，儀式吸引逾6千名信眾參與。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵典禮，儀式吸引逾6千名信眾參與。記者張已亷／攝影

王船 東港 鎮瀾宮

延伸閱讀

大甲媽祖南巡疑食物中毒69人送醫 患者「最新情況」曝光

大甲媽南巡遶境東港驚傳集體食物中毒 69人上吐下瀉送醫救治

全運會屏東成績不如預期 議員促設體育處優化資源

山地原民立委十搶三 潘孟安挺伍麗華：她是原民最佳代言人

相關新聞

大甲媽「建醮王船」開光點睛千人朝聖 明凌晨陸上行舟返台中

台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，今上午舉行開光、剪綵...

野生動物路跑今開跑 國手莊智淵與6000跑友為牠而跑

國家地理雜誌野生動物路跑今天在台中市中央公園開跑，今年選定「鳳頭蒼鷹」為主題動物，由擔任出席貴賓奧運桌球國手莊智淵帶領6...

彰化27農會績優考核 今年創少見沒百分百達標

彰化縣政府考核縣內27家各級農會和員工的服務績效，農會方面幾乎年年100%優績，今年達標率為96.3%，縣政府今天表揚績...

超級英雄吸引大人小孩 江啟臣辦啟動童樂嘉年華上千人參加

立委江啟臣主辦的「啟動童樂嘉年華」系列活動，今天在台中東勢鯉魚伯公公園舉辦，魔術秀、折氣球、泡泡秀吸引上千名大人小孩參加...

清水鎮平百年朴樹3兄弟 其中一棵疑遭真菌感染已枯死

台中市清水區鎮平庄橋江北街路邊有3棵百年老朴樹，其中一棵幾乎沒有葉子，明顯呈枯枝狀，樹皮表面還附著黑色一塊一塊的物質，疑...

全國花燈彩繪大賽追加便當人仰馬翻 北斗奠安宮拜託預約

彰化縣北斗奠安宮將舉辦媽祖盃全國花燈彩繪大賽，年年受理現場報名，年年追加午餐便當讓工作人員忙得人仰馬翻，明年比賽辦法已出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。