8年斥資1.4億打造 日月潭紅茶館今入厝

魚池鄉農會興建完成日月紅茶館定12月2日下午吉時入厝啟用，理事長劉啟行表示，未來做為推廣高品質紅茶的重要基地。記者黑中亮／攝影 魚池是台灣紅茶發源地，日月潭紅茶遠近馳名。魚池鄉農會興建日月潭紅茶館，今天下午落成啟用，館前打造懷舊的魚池候車亭，成為打卡熱點。

魚池鄉農會理事長劉啟行指出，農會花了近8年，斥資1.4億元，打造日月潭紅茶館，將成為推廣紅茶的基地，今天啟用後，除行銷在地製茶文化，也販售在地農特產。

劉啟行說，日月潭紅茶有獨特氣味，1960年代茶園面積廣達1700公頃，後來一度沒落，近20年各界共同努力，重振日月潭紅茶名聲，每年紅茶評鑑帶動種茶及製茶品質，年產值上看10億。

總幹事王威文介紹，日月潭紅茶館定位為製茶觀光工廠，有點茶吧、茶餐廳，還有日月潭紅茶DIY體驗教室，兼具教育推廣功能，要將魚池紅茶推到世界舞台。

農會表示，魚池鄉海拔800公尺，地形豐富，適宜年均溫及穩定的濕度，生產台茶18號紅玉、山茶、大葉種、台茶21號紅韻等紅茶品種，各具風味。