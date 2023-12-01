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彰化社頭織襪芭樂觀光節來了 內容翻新接駁車翻倍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2023彰化社頭織襪芭樂觀光節的裝置藝術有趣，縣長王惠美特意合影。記者簡慧珍／攝影
2023彰化社頭織襪芭樂觀光節的裝置藝術有趣，縣長王惠美特意合影。記者簡慧珍／攝影

彰化縣社頭織襪芭樂觀光節將邁入22年，今年新人新政，增加遊覽景點和免費接駁車輛，一次看遍社頭鄉名勝和產業的特色，不只在社頭鄉果菜市場買織襪和芭樂，預計3天活動帶進逾10萬名遊客。

社頭鄉公所今天在忠義路邊花田舉辦宣傳活動，縣長王惠美、鄉長蕭浚二、鄉代會主席陳慶福、前鄉長魏陳春惠、社頭鄉農會常務監事蕭文鏘及總幹事蕭良珍等人與會，彰化縣社頭織襪產業發展協會理事長陳俊成、織襪產業園區廠商發展促進會理事長賴成章、台灣織襪公會理事長黃翠霞等人也應邀出席。

「社頭有三多：芭樂多、襪子多、董事長多。」王惠美說，社頭鄉新人新氣象，彰化社頭織襪芭樂節今年升級為彰化社頭織襪芭樂觀光節，鄉公所串連社頭鄉的名勝古蹟和產業文化場館，讓遊客來社頭鄉不只是買芭樂、織襪，還有許多好吃、好玩的。

社頭鄉長蕭浚二表示，社頭鄉今年從社頭織襪芭樂觀光節開始，將全年拚觀光，觀光節比過去多出4處景點，包括從2023台灣燈會搬回來的「蟠龍獻瑞」放在社頭鄉火車站、6公尺高聖誕燈飾樹、社頭鄉兩千多名小朋友的彩繪燈籠、忠義路杜鵑花大道旁的花田和裝置藝術，杜鵑花大道未來將舉辦假日市集。

2023彰化社頭織襪芭樂觀光節，今（112）年12月8日至10日（周五至周日）一連3天，鄉公所免費接駁車大巴6輛行駛社頭火車站到活動主場的社頭鄉果菜市場，新增6輛中巴每10分鐘一班次，往來社頭火車站、杜鵑花大道、清水岩寺、織襪產業園區、月眉池，最後進果菜市場，今年首創全國織襪評鑑，9日在織襪產業園區舉辦，活動期間限量品嘗古早味米苔目、新鮮芭樂和芭樂創意料理，另憑今年11、12月發票兩張可兌換一雙社頭好襪（每人限換兩雙襪子，送完為止）。

2023彰化社頭織襪芭樂觀光節一周後登場，花海和裝置藝術先亮相。記者簡慧珍／攝影
2023彰化社頭織襪芭樂觀光節一周後登場，花海和裝置藝術先亮相。記者簡慧珍／攝影

社頭鄉 火車站 彰化

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