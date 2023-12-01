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台積中科廠擴廠 議員要盧秀燕保證不塞車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員楊典忠（左起）、林祈烽、施志昌要求市長盧秀燕簽署保證書，打通漢翔路、拓寬福林路，以免中科未來大塞車，盧秀燕口頭回應，但未簽名。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠（左起）、林祈烽、施志昌要求市長盧秀燕簽署保證書，打通漢翔路、拓寬福林路，以免中科未來大塞車，盧秀燕口頭回應，但未簽名。記者陳秋雲／攝影

台中市議員林祈烽等人聯合質詢，指台積電在日本熊本縣建新廠，造成當地交通大堵塞，台積電中科廠10年前至今，造成中科周邊道路大打結，擴廠後更會雪上加霜，並要求市長盧秀燕簽名，保證未來西屯不會大塞車。盧秀燕沒有簽名，但口頭答應任內將爭取拓寬漢翔路、打通福林路，將交通衝擊降到最低。

民進黨議員林祈烽、施志昌、楊典忠指出，台積電確定在中科設2奈米晶圓廠，市長盧秀燕堅持中央保證台中不會因此缺水、電，中科管理局也進行土地價購及徵收用地，力拚明年6月底前可交地給台積電。

林祈烽說，照市長過去說法，台積電擴廠預計吸引7千至8千人就業，投資金額約8千億到1兆元。10年前台積電在中科設廠，市區往來園區的交通流量爆增；台積電日本熊本新廠，也造成當地交通嚴重堵塞。台積電在中科擴廠，難以想像未來交通會變成什麼景象？

他表示，東西向的漢翔路，從漢翔工業園區只通到環中路口，接下來應直通中科園區；南北向的福林路銜接中科路到台灣大道，但在國安二路後就成西平南巷，路幅從30公尺驟減不到10公尺，尖峰時段怎能不塞車？

林祈烽說他們代表市民，要求市府保證台積電擴廠後，西屯區不會大塞車，並要求盧秀燕在保證書上簽名。盧秀燕沒有簽名，但表示，漢翔路已編列第一筆經費3億多元，未來會採分段開工，目前與地主協調中；至於福林路，她請議員與立委協助，向中央爭取經費。

盧秀燕說，每一條道路拓寬都很重要，中央核准台積電來中科擴廠，會繼續跟中央爭取開闢道路預算，漢翔路打通需要72億元，如果中央給她60億元，應該可在她任內打通。她也承諾福林路拓寬和漢翔路打通都會在她任內進行。

台積電 盧秀燕 林祈烽 施志昌 熊本

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