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旅館價格全國最高？南投縣旅館公會理事長稱「誤解」 揭真實情況

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
來自全台各餐旅科系學生與旅館從業人員200多人，今天齊聚集集火車站前，參加全國旅館盃餐旅服務競賽。記者黑中亮／攝影
來自全台各餐旅科系學生與旅館從業人員200多人，今天齊聚集集火車站前，參加全國旅館盃餐旅服務競賽。記者黑中亮／攝影

來自全台各餐旅科系學生與旅館從業人員200多人，今天齊聚集集火車站前，參加全國旅館盃餐旅服務競賽，南投縣旅館公會理事長李吉田表示，之前媒體曾報導，南投縣的旅館這個價格是全國最高，其實並不是真實的，扣除日月潭的3家頂級高端觀光旅館，南投縣旅館平均房價大概2600多元，並不是全國最高的，甚至遠低於全國平均，因此透過比賽來強化觀光餐旅服務業品質。

南投縣旅館公會理事長李吉田指出，南投縣目前只有3家觀光旅館，主要坐落於日月潭區，是接待高端的遊客，走高品質的服務取向，所以它的價格會略高於一般飯店旅館，但並不能反映南投縣的旅館現況，以觀光署的資料統計，南投縣旅館平均房價大概是2600多元，遠低於全國平均的4000多元，因此外界誤解南投縣飯店單價高，其實並不是真的現況。

果然觀光餐旅服務內容不簡單，同學們表示「盤子不是人人都會端的，整床更要拉出稜角，稍不注意可能就水瓶杯盤四飛了」，2023台灣旅館節全國旅館盃餐旅服務競賽分為高中職組、大專組與在職組三大類，比賽項目則分為整床及托盤競賽，吸引全台各地餐旅相關科系學生與旅館從業人員參加，共計70多組，150多人同場競技，一直到傍晚才結束。

李吉田表示，這次競賽是疫情後的第一次舉辦，15年來把這個餐飲服務競賽推向全國，其實很多大專院校都把它當成是一個非常重要的賽事，今年場地選在集集，主要是帶動地方觀光，過去公會分別在溪頭、日月潭、泰雅渡假村或者是鯉魚潭等地辦過比賽，未來還是會選擇在南投縣風光明媚的景點辦理全國競賽。

來自全台各餐旅科系學生與旅館從業人員200多人，今天齊聚集集火車站前，參加全國旅館盃餐旅服務競賽。記者黑中亮／攝影
來自全台各餐旅科系學生與旅館從業人員200多人，今天齊聚集集火車站前，參加全國旅館盃餐旅服務競賽。記者黑中亮／攝影
來自全台各餐旅科系學生與旅館從業人員200多人，今天齊聚集集火車站前，參加全國旅館盃餐旅服務競賽。記者黑中亮／攝影
來自全台各餐旅科系學生與旅館從業人員200多人，今天齊聚集集火車站前，參加全國旅館盃餐旅服務競賽。記者黑中亮／攝影
來自全台各餐旅科系學生與旅館從業人員200多人，今天齊聚集集火車站前，參加全國旅館盃餐旅服務競賽。記者黑中亮／攝影
來自全台各餐旅科系學生與旅館從業人員200多人，今天齊聚集集火車站前，參加全國旅館盃餐旅服務競賽。記者黑中亮／攝影

南投 日月潭 科系

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