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華山基金會經費缺口4300萬元...799人需要認助 發起袋袋相傳助老
新冠疫後經濟復甦慢，華山基金會助老經費缺口約三成，今天基金會在埔心鄉舉辦公益計畫開跑活動，一名大村鄉人士當場認助1名獨老，為公益計畫「開出紅盤」。
華山基金會舉辦「2024年常年服務第二十一屆愛老人．愛團圓」公益計畫，今天在埔心鄉立圖書館前廣場舉辦「助老聚愛袋袋相傳 邀您一起來獻愛」，埔心鄉長張佩瑩和大村鄉公所、埔心鄉農會和在地公司企業推派代表數十人出席，高呼「當我愛老，請你愛我」。
張佩瑩表示，今年景氣似乎特別差，很多民眾到鄉公所就業服務站找工作時訴苦每周2日到3日放無薪假，她也處理10多起沒錢安葬等急難救助個案，因此很感謝華山基金會照顧埔心鄉75名弱勢獨老，她和鄉公所團隊率先響應「助老聚愛袋袋相傳」公益活動。
華山基金會彰南A展區長林秀儀說，新冠疫情後經濟復甦不如預期，總會收到捐款金額和去年相比減少約三成、4300萬元，在認助弱勢獨老方面，以彰化縣為例，華山基金會照顧約1700名長者，扣除今天活動中被認助1人，還有799人需要認助，華山基金會年底前準備6萬個助老袋，期待民眾「袋袋相傳」踴躍幫助弱勢獨老。
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