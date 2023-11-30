縣長姨婆喜貼紅榜祝賀！12歲金馬影后林品彤驚人家世曝光

新科金馬影后林品彤年僅12歲，創下金馬獎最年輕影后記錄，她的家世也讓外界津津樂道，除了外公是名醫慈濟大學前校長王本榮，外婆是養樂多集團創辦人李團居的女兒，她的祖父是鹿港人，彰化縣長王惠美是其姨婆，王惠美今天也透露在林品彤得獎後，縣府就派駐地秘書到其鹿港老家貼紅榜，誇讚她是彰化之光。

彰化縣鹿港鎮繼鹿港女兒米可白（趙亦瑄）以「牛車來去」拿下金鐘獎58最佳女配角獎，鹿港子弟林品彤也以電影「小曉」飾演過動兒勇奪第60屆金馬獎最佳女主角，小小年紀就展現穩健台風，以精湛的演技打動人心，獲獎時讓外界很關注其家世。

其外婆李六秀是台灣養樂多集團創辦人李團居的女兒，外公是小兒科名醫慈濟大學前校長王本榮，現任慈濟教育基金會執行長，李團居有7個女兒，也曾擔任多屆台北市茶商公會理事長，子女在家學淵源下都專精茶道，李六秀是慈濟靜思茶道的資深教師，她的妹妹是中美兄弟製藥董事長林命權的母親李阿利，不僅是一位茶道老師，也是中美兄弟製藥集團的監察人，也是慈濟、志玄文教基金會的教師。

林品彤的曾祖父林朝寅是正港鹿港人，祖父林新得在家排行老二，林爺爺現在每月都會回鹿港與親友聚會聯繫，她獲獎第一時間，即有親友轉告王惠美，因此縣長也將此份榮耀好消息轉知給很多鄉親。

王惠美說，除了米可白、林品彤在演藝界表現亮眼，彰化人在各行業各縣市，都存在著不可或缺的力量，也鼓勵鄉親好友在各行各業領域持續再努力，為彰化縣爭光，真正是「我彰化，我驕傲」。