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竹山瑞龍瀑布園區完善吊橋鋼索並清除蜂窩 今重新開園

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山瑞龍瀑布園區結合電子票證多元行銷，今年已突破10.5萬人次人園，完成垂吊索及抗風鋼索鬆緊度的調整，今天起宣布重新開園。圖／南投觀光處提供
竹山瑞龍瀑布園區結合電子票證多元行銷，今年已突破10.5萬人次人園，完成垂吊索及抗風鋼索鬆緊度的調整，今天起宣布重新開園。圖／南投觀光處提供

竹山瑞龍瀑布園區結合電子票證多元行銷，今年已突破10.5萬人次人園，上月底因發現園區吊橋的鋼索有鬆弛現象，抗風支索向下及向兩側的張力也減低，宣布將進行吊橋修繕工程，經過不到1個月的趕工，已完成垂吊索及抗風鋼索鬆緊度的調整，今天起宣布重新開園。

南投縣風景管理所指出，竹山瑞龍瀑布園區以往受限於地形，觀景平台無法窺見瀑布全貌，南投縣府以綠色工法保留自然樣貌，更換吊橋橋板、打造從園區停車場起的寬闊平直友善景觀步道，目前完成三段式步道串聯「園區停車場」、「瑞龍吊橋」、「瀑布區廣場」、「跨河空中觀瀑平台」四個重要景觀設施。

全新打造竹山鎮瑞龍瀑布的緩坡無障礙步道及跨河觀瀑平台，替代園區原有階梯步道，打造更友善及便利的健走空間，長49.5公尺的跨河觀瀑平台，讓遊客近距離直面瀑布，觀賞瀑布壯觀雄偉，同時聆聽壯闊瀑布轟隆水聲，提供遊客可以親近瑞龍瀑布體驗吸收滿滿的負離子。

南投縣觀光處表示，近來國內遊客偏好親山愛水，瑞龍瀑布園區是個老少咸宜的風景區，因友善步道設計得當，加上瀑布、森林滿滿的芬多精，廣受幼年及銀髮族的歡迎，加上8月分台灣好行通車至瑞龍瀑布後，不需要特殊山林裝備就能欣賞山林、峽谷、和瀑布的美好，每月都大約有近萬人前往觀瀑健行。

竹山瑞龍瀑布園區結合電子票證多元行銷，今年已突破10.5萬人次人園，完成垂吊索及抗風鋼索鬆緊度的調整，今天起宣布重新開園。圖／南投觀光處提供
竹山瑞龍瀑布園區結合電子票證多元行銷，今年已突破10.5萬人次人園，完成垂吊索及抗風鋼索鬆緊度的調整，今天起宣布重新開園。圖／南投觀光處提供
竹山瑞龍瀑布園區結合電子票證多元行銷，今年已突破10.5萬人次人園，完成垂吊索及抗風鋼索鬆緊度的調整，今天起宣布重新開園。圖／南投觀光處提供
竹山瑞龍瀑布園區結合電子票證多元行銷，今年已突破10.5萬人次人園，完成垂吊索及抗風鋼索鬆緊度的調整，今天起宣布重新開園。圖／南投觀光處提供
竹山瑞龍瀑布園區結合電子票證多元行銷，今年已突破10.5萬人次人園，完成垂吊索及抗風鋼索鬆緊度的調整，今天起宣布重新開園。圖／南投觀光處提供
竹山瑞龍瀑布園區結合電子票證多元行銷，今年已突破10.5萬人次人園，完成垂吊索及抗風鋼索鬆緊度的調整，今天起宣布重新開園。圖／南投觀光處提供

吊橋 南投 停車場 銀髮族

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