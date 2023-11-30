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20萬人次變僅2萬人次 全球美景高美濕地遊客6年掉九成

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠（中）、林祈烽（左）與施志昌質詢高美濕地六年來遊客大減，提出十大問題，要求市府重視。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠（中）、林祈烽（左）與施志昌質詢高美濕地六年來遊客大減，提出十大問題，要求市府重視。記者陳秋雲／攝影

台中高美濕地標榜「一生必遊」的景點，從2018年一個月20萬人次到今年一個月僅兩萬人次，議員列舉10大問題，市府還解散「高美濕地維護管理小組」，對全球美景地標沒落，應正視問題，加快解決。

高美濕地今年9月觀光人數創新低，僅2萬2286人次，比8月3萬3266少減少33%，比去年同期9月減少57%。

市議員楊典忠、施志昌、林祈烽指出，遊客對高美濕地反映出十大問題，包括高美濕地「陸化」植物入侵範圍太大、沒有周邊導覽地圖且指標不足、無障礙通道太遠、沒有攤販美食區與賣紀念品的地方、木棧道附近沒有遊客服務中心、海堤階梯高度太大、暑假停車沒有接駁專車、周邊大排河溝垃圾廢棄物多、高美大橋銹化等。

市長盧秀燕表示，高美濕地長期以來都希望可以蓋廁所，但因為觀光管制上可能需要多走幾步，另外遮蔭不夠，市府會加強努力改善。不少小組疊床架屋，所以精簡組織，但重視程度不變。

盧秀燕說，過去3年因疫情關係，國內經濟旅遊比較發達，疫情解封後大家都跑出國，國內旅遊業者反映接不到生意，所以觀光景點會有移轉性，市府會繼續努力。

副市長王育敏29日召開「高美濕地設施維護及行銷宣傳研商會議」，討論包括如何提升高美濕地服務品質、高美濕地景觀橋之維護管理進度、美堤街景觀餐飲工程進度、研商調整309路公車之班車時刻等議題，持續推進高美濕地各項業務。

市府會加強宣告各機關統一識別規範，確保高美濕地的整體一致性，未來1至2年內逐步汰舊更新，以合乎視覺協調與資訊正確標準，目前高美濕地周邊的各項軟、硬體設施，均由各權責機關持續改善。

楊典忠表示，台中市政府有必要嚴肅面對問題，要找方法、不要找藉口，高美濕地由臨時又不常開會的跨局處會議負責，難怪高美濕地觀光人數一直下降，他要求市府成立專責單位，負責每年經常性的建設與養護，建置整體系統性導覽指標及入口意象。

高美濕地

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