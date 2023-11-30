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中市稽查豆製品源頭業者 1件豆漿產品不合格裁罰3萬

中央社／ 台中30日電

台中市食品藥物安全處稽查台中市7家豆製品源頭製造業者，同時抽驗黃豆原料及豆製成品8件，其中1件豆漿產品檢出微生物超標、複驗仍不合格，依規定裁罰新台幣3萬元。

台中市食安處今天發布新聞稿指出，啟動「112年度豆製品製造業稽查專案」，針對台中市7家豆製品源頭製造業者進行全面稽查，同時抽驗黃豆原料及豆製成品8件，其中1件豆漿產品檢出微生物超標且經複驗仍不合格。

食安處說明，抽驗黃豆原料及豆製成品8件，檢驗磷化氫、食品添加物及微生物衛生標準等，其中1件豆漿產品「腸桿菌科」微生物初驗不合格，經複驗仍超標（標準：陰性），已依違反食品安全衛生管理法裁處，並要求業者改善環境衛生及製程，後續將不定期前往抽驗及稽查。

食安處表示，此次專案鎖定源頭製造商的製造場所，逐一查核業者的食品良好衛生規範準則（GHP）符合性、食品添加物來源及使用的合法性、食品業者登錄正確性等；業者常見缺失項目，包含未出示體檢紀錄與食品添加物未落實專人、專櫃、專冊管理及食材未離地放置等，經輔導均已改善完成。

台中市 抽驗

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