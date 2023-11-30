烏日光電籃球場施工 棚架塌兩半

台中市烏日區光電籃球場工程昨天下午發生光電棚架倒塌，南側籃球場10公尺高的光電棚架疑似太陽能板過重，從中折成兩半，還好施工人員午休不在現場，未造成傷亡，但一輛轎車被坍塌的屋頂壓住受損。台中市運動局說，將追究廠商施工責任，並在釐清事故原因盡速拆除，重新施工。

運動局說，烏日區活動中心籃球場設置太陽光電發電系統，由金氏科訊全額向市府承租，在既有2座籃球場搭設高約9公尺的太陽光電棚架，工程範圍長30公尺、寬21.5公尺，施工進度已到放置光電板的階段，工程進度逾70%，未料，昨天下午1時40分，南側籃球場屋頂發生事故，光電棚架斷折成兩半，砸往地面。

意外時現場無施工、無人員受傷，但太陽能光電棚架竟離奇坍塌，當地居民覺得相當離譜。運動局後續將究責廠商，並由第三方公正技師協助調查，釐清是工序問題或工法問題確認責任，再盡速拆除重新施做，以免再出現事故。

台中市議員曾威說，坍塌的籃球場是9月才施工，現場為2座風雨籃球場施設光電棚架，其中南側籃球場光電棚架疑似太陽能板過重，下方棚架難以支橕從中折成兩半，他要求運動局全盤的檢討、重新鑑定結構，在安全無虞下方能復工。