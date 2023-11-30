台中議會朝野互槓 再爆前瞻預算攻防

台中市議員朱暖英昨天比較高雄與台中市中央補助款，認為前瞻預算高雄市平均每人享有4萬6389元，台中人均只有8045元，統籌分配、捷運補助，中市都無法像高雄一樣。台中市長盧秀燕感嘆，大家都說中部很重要，選舉決戰中台灣，但選後就不見了，台中命運就像浮洲一樣，如果不趁選舉時講，選後就「船過水無痕」。

民進黨市議員陳淑華反批，中央對台中市明年補助就占歲入3成，台中市若要爭取前瞻建設，就應提計畫爭取，當初巨蛋也曾爭取補助，提案遭退可修正再提，但市府卻未有下文，如今卻怪中央，根本誤導民眾。

市議員朱暖英、林昊佑說，去年台中統籌分配款實撥數369億元排名六都倒數；台中284萬人是人口第二多的城市，但統籌分配款卻差得離譜，高雄市少台中市約10萬人，統籌分配款實撥卻多了58億元。去年台中上繳國稅1970億元，分配款卻比高雄少。財政局長游麗玲說，已向中央部會、立委及監委反映，財政收支劃分法20年未修法，希望中央修法把餅做大。

盧秀燕為小雞輔選，一席「中央沒補助」、「台中立委都在睡覺」的話引爆綠營不滿，前市長林佳龍還爆氣反擊是因「選錯人」，爭議甚至燒進議會預算審查，有議員昨要盧說清楚，為何發言引爭議。

盧秀燕說，因平常講沒人重視，選舉時才會引起參選人重視或承諾。她舉例台中三大建設，第一個就是巨蛋，今年才追加預算完成，全部是台中市政府預算，沒有中央補助款；第2個是國際會展中心88億，第3個是綠美圖超過50億，也都是市政府預算。如果在別的縣市，這麼大的城市建設多少都可以要到補助款，減輕市府負擔，或早點得到一些幫忙，早點開工。

民進黨立委莊競程質疑，會展中心西側已獲中央全額補助；而會展中心、綠美圖跟巨蛋，都是林佳龍、胡志強市長時期規畫設計，若當年「盧立委」協助爭取預算，就能幫到現在的「盧市長」。對此，經發局表示，會展中心西側所需經費66億元，國發會目前審查中。