中捷事故運安會明年5月報告出爐 中捷：如實提供完整資料

國家運輸安全調查委員會今發布「1120510台中捷運公司列車豐樂公園站撞及異物事故」事實報告，中捷公司表示，全力配合運安會調查，如實提供完整資料，並積極精進緊急事件應變程序、加強人員訓練，另透過多次模擬演練驗證第一線人員的應變能力，致力提升行車安全。

中捷事故釀1死10傷，運安會還原事故43秒，運安會指出，此案完整調查報告草案預計於明年5月完成，並提報委員會議審議通過後發布，盼能完整識別此案事故肇因，並提出適當改善建議，防止類似事故再發生。

中捷公司表示，5月10日發生事故後，全力配合運安會調查，如實提供各項資料。

中捷指出，捷運綠線是全自動化無人駕駛系統，擁有專屬路權，從高空掉落塔吊這類大型異物至軌道上，理應不該發生。

中捷針對此次罕見事件除加強防範措施，另精進安全設備系統及標準作業程序精進，包括全線車站已在10月13日完成增設月台緊急停車按鈕，強化行車安全。

中捷指出，相關安全設備操作也不斷透過車站廣播、跑馬燈、宣導影片及列車上設備使用說明，加強宣傳車站及列車安全設備操作方法，公司持續配合運安會調查，強化系統各項安全作為。

未來完整調查報告內容如有建議中捷公司相關改善措施，也將納入後續精進考量。