台中烏日籃球場光電棚架坍塌對折成兩半 市府要究責

台中市施工中的烏日區光電籃球場今天下午發生光電棚架倒塌工安意外，現場南側整座籃球場10公尺高的光電棚架疑似上方的太陽能板過重，從中折成兩半倒塌，還好施工人員午休時段都不在場，未造成傷亡，現場一輛白色轎車被坍塌的屋頂壓住，台中市運動局說明，將究責廠商，並在責任釐清後，要求盡速拆除，重新施做，以確保施工安全。

運動局說明，台中市烏日區活動中心籃球場設置太陽光電發電系統，由金氏科訊全額向市府承租 施做，在既有2座籃球場搭設高約9公尺的太陽光電棚架，工程範圍長30公尺、寬21.5公尺，廠商施工進度目前進入放置光電板的階段，工程進度逾70%，今天下午1時40分南側籃球場發生倒塌。

運動局表示，這場倒塌事件，事發時現場無施工、無人受傷。運動局後續將究責廠商，並由現場技師會、第三方公正技師，釐清是工序問題或工法問題確認責任後，要求盡速拆除，重新施做，以確保整個施工安全。