埔鹽公所被刪預算892萬 鄉代會自肥? 鄉長主席隔空開戰

彰化縣埔鹽鄉公所今年總預算遭代表會刪除892萬元，鄉長許文萍不滿PO文說，代表會業務活動費大幅提升，公園維護、公所改建案規劃費等均刪除，主席可以大吃大喝一整年；鄉代會主席施春貴也反擊說，代表會業務運作費是依內政部函文規定標準編列，代表會替鄉民把關預算本來就是該盡的責任。

許文萍今天在臉書PO文要鄉親評斷，她指出，埔鹽鄉是被中央認定為貧瘠鄉鎮，好不容易才有補助經費，但今年鄉代會刪了公所要新建辦公廳舍的736萬元規劃費，還有埔南及崑崙公園維護工程費70萬元全刪，道路標誌工程80萬元被刪成40萬元，義消與義警民防勤務費各15萬元也被刪成2萬元，老人文康中心維修費70萬被減成50萬元。

許文萍說，原本代表會議事業務預算為25萬元，今年卻提高到80萬元，用於議事運作業務活動費、餽贈及聯誼餐費。她不滿直言「聯誼餐費，我們的主席可以大吃大喝一整年」、「原本想幫義警及義消添購救災及執勤等相關設備，現在只剩各2萬，sorry」，也說累了，感到無奈。

鄉代會主席施春貴也在臉書反擊說，代表會議事業務運作費是依據內政部函文規定標準編列，且參酌彰化縣各鄉民代表會費用標準編訂，埔鹽鄉代會並無超編。民防業務預算公所未具體提出用途，民防及道路標誌、社區發展建築及設備日後可視實際需要支出，再追加預算。

施春貴說，至於埔南崑崙公園維護工程費因還在工程保固期間，所以不必再編列維護費用。但許文萍說，公園分三期建設，有的已過保固期，需編預算。