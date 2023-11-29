結合長照、健身房 彰化鹿港衛生所二期大樓動工

彰化縣政府推動「1國中學區、1日照中心」計畫，鹿港鎮衛生所二期大樓新建工程昨天動工，規畫地下1層、地上6層，結合衛生所、不老健身房、日間照顧中心及社區心理衛生中心等，服務0歲到100歲各年齡層民眾，預計2025年完工。

新建工程昨天舉行動土典禮，彰化縣長王惠美表示，彰化鹿港以前的衛生所，建築物老舊、耐震強度不足，也不符現況所需，縣府向中央爭取前瞻基礎建設補助，中央投入經費5294萬元，縣府自籌款3684萬元，中央、地方投入近9千萬元，新建衛生所暨長照大樓。

王惠美說，縣府積極向中央爭取經費，今年10月已爭取補助款近17億元，將布建52處長照服務據點，目前已完工38案，工程施工中3案，規畫設計階段11案，計畫完成後，彰化縣將100%達成「1國中學區、1日照中心」的計畫。

鹿港衛生所一期大樓已完工使用2年多，但空間有限。衛生局長葉彥伯表示，一期大樓目前為日照和衛生所空間，擺不下不老健身房，二期工程未來完工後，除了健身房，還有社區心理衛生中心，這也是中央積極推動的政策，可提供諮商服務，另將開設營養師衛教門診。

葉彥伯指出，目前針對糖尿病、腎臟病才有營養師的衛教諮詢，未來社區心理衛生中心成立後，空間足夠可設置營養師諮詢門診，民眾若是因肥胖、飲食等疑問，就可以來預約營養師門診。