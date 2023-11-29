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台灣好行「跑水求財」線 試營運上路

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
台灣好行新路線「跑水求財」線，昨起試營運上路，路線經過竹山紫南宮，專車裝設過火的金雞母，讓乘客求發財運。記者黑中亮／攝影
台灣好行新路線「跑水求財」線，昨起試營運上路，路線經過竹山紫南宮，專車裝設過火的金雞母，讓乘客求發財運。記者黑中亮／攝影

號稱全台財運最旺的台灣好行「跑水求財」線，昨天通車試營運，明年元旦正式上路。交通部觀光署參山國家風景區表示，新路線由高鐵彰化站發車，經台鐵田中、二水站、集集線源泉站，再經南投名間至竹山紫南宮，終點在竹山，專車裝設紫南宮過火的「金雞母」，上車時可以摸一摸求財運。

參山處長曹忠猷說，「跑水求財」線即日起，每天2班次往返行駛，來回共4趟次，連結高鐵及台鐵車站，遊客可造訪二水自行車道與全台知名的竹山紫南宮；遊客可在「竹山交流道」站轉乘「台灣好行」日月潭線或溪頭線，也可在台鐵二水站轉乘台鐵，前往集集、車埕等景點。

觀光署主秘方正光表示，國際觀光客下月將達600萬人次，新路線持電子票證，可享半價優惠，紫南宮以借發財金聞名，專車上有過火過的金雞母，搭車還可以摸金雞、添財運。

立委蔡培慧說，新路線串連高鐵、台鐵與集集線，除了觀光用途，彰投居民也可利用前往交通場站，外地遊客要到紫南宮祈福求財更方便，將會帶動竹山觀光商機。

竹山鎮長陳東睦、二水鄉長蘇界欽、田中鎮長蕭淑芬宣布，未來3鄉鎮將串連，為「跑水求財」線舉辦聯合行銷方案，試營運至12月31日，搭乘時與車身、路線站牌或車上專屬裝飾物合影，上傳到參山處臉書粉專分享貼文，就有機會獲得紫南宮兔年錢母，明年1月10日抽出20位幸運兒。

紫南宮 台鐵 集集 台灣好行 發財金 國家風景區

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