彰化慶祝建縣300年！300藝術家今起在美術館聯展西方美學

彰化縣慶祝建縣300年，「彰化美術．藝邑三百~彰化建縣300年藝術特展」第二檔展覽今天盛大開幕，300名藝術家在縣立美術館，展出充滿西方美學意涵的各類媒材創作300件，縣政府和文化局同時發表彰化藝術家專書「彰顯藝蘊-彰化縣傑出藝術家選粹」，為彰化美術發展留下歷史資料與見證軌跡。

縣長王惠美說，文化藝術與教育是城市進步非常重要的基石，文化局為了蒐整彰化美術發展史，梳理彰化美術發展脈絡，2019年啟動「彰化現、當代美術誌」研究計畫， 2022年編撰「彰化縣傑出藝術家選粹」，透過專業採訪呈現彰化縣159位優秀藝術家的代表作品與創作理念。

王惠美又說，文化局網頁開設藝術家專區，並同步於社群平台推播，採用有別以往的推廣方式讓更多人認識彰化縣傑出藝術家，讓藝術更貼近民眾，讓藝術生活化，生活藝術化。

策展人東海大學美術系所主任李思賢表示，舉辦展覽緣起於編輯彰化縣誌藝術誌第二本美術書法篇時，發現彰化有許多傑出藝術家，希望讓更多人了解彰化在地藝術家作品，這次藝術特展分為兩檔，東方美學已展出，今天第二檔西方美學與媒材登場，涵蓋書、畫、水彩、版畫、攝影、雕塑等作品。