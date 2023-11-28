台中購物節抽到3千！ 盧秀燕喜喊「第一次」決定這樣用

台中購物節10月底起跑，有1250組3千元可天天抽，市長盧秀燕今早在市政會議表示，她過往五屆都沒中獎，這禮拜被通知中了「3千元」，將兌現承諾、捐出獎金。盧秀燕表示，她將捐出獎金給瑪利亞社會福利基金會，拋磚引玉，希望基金會的愛能更擴大延伸。

盧秀燕表示，台中購物節舉辦5屆，過去都沒中獎過，但本週被系統通知中了3千元，她承諾過，中什麼、捐什麼，要將獎金捐出做好事。

據了解，因台中天氣偶爾炎熱，卻又不到吹冷氣的狀況，為節能減碳，盧秀燕在行程空檔時，買了一台智慧電扇，竟也中獎台中購物節的3千元獎項。

盧秀燕說，她要將獎金捐給瑪利亞社會福利基金會，因為它是在台中深耕服務非常久的社福機構，她也拋磚引玉，希望能讓基金會的愛更延伸擴大。

盧秀燕也說，瑪利亞社會福利基金會之前更建設極重度多障礙的大樓，專門幫助身心障礙的朋友們，讓她非常感動，待這棟大樓落成啟用，台中市政府及她個人一定會全力協助，服務身心障礙的朋友。

邁入第五屆的台中購物節，今年活動從10月26日至12月26日，為期2個月，今年規畫天天抽3千元1250組 ，包含會員一起抽850組、收據專屬抽200組、區域專屬抽200組；周周抽10萬元12組，月月抽100萬2組，隔周抽百萬汽車共4輛，壓軸再抽精品好宅1戶。