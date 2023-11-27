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廟壇活動掛統促黨布條 中市警勸撤下一度引爭執

中央社／ 台中27日電

彰化縣某宮廟前天在台中一處停車場設廟壇，卻懸掛「中華統一促進黨」布條，因主辦方未申請集會，警方到場溝通要求撤下，雙方一度爆發爭執，經勸說後，廟方當天自行撤下布條。

有網友昨天在網路社群張貼影片，畫面中可見霧峰區一處停車場設有廟壇，但現場懸掛「中華統一促進黨贏政黨部」布條，警方到場溝通要求撤下，一度與主辦方爆發爭執。

台中市政府警察局霧峰分局今天表示，經查彰化縣某宮廟25日在霧峰區某停車場，設立廟壇參與廟會遶境活動，經警方安全維護巡視會場時，發現廟壇懸掛「中華統一促進黨贏政黨部」布條。

警方指出，廟方人員表示，因活動方有贊助因此掛出布條。但警方告知，因廟壇僅申請臨時使用道路，未申請集會遊行活動，為避免違反集會遊行法，經與廟方及贊助者說明，後續廟方當天便同意自行撤下布條。

警方說明，依集會遊行法規定，宗教、民俗、婚、喪、喜、慶等室外集會、遊行活動無須申請，但如涉及政治因素未經申請核准者，將依違反集會遊行法，依法嚴辦。

中華統一促進黨 集會遊行

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