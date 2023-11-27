快訊

柯文哲自爆國際騙子設局開價 「當副手就給 2億美元」

噁！好市多盒裝蛤蜊有菸蒂險吃下肚 民眾嚇到直呼：好險我放過期

香港國泰航空推出「愛國者便宜機票」 鼓勵香港選民投票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化金好禮揭曉！肉圓、羊肉爐、積木磚上榜 知名YT開箱

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化金好禮選出21款，包括名店阿三肉圓，青年返鄉創業的「天香羊肉爐」，還有磚窯第五代開發的積木磚等。記者林敬家／攝影
彰化金好禮選出21款，包括名店阿三肉圓，青年返鄉創業的「天香羊肉爐」，還有磚窯第五代開發的積木磚等。記者林敬家／攝影

彰化縣府鼓勵縣內產業創新、轉型並增加品牌形象，舉辦彰化金好禮甄選活動，有200件商品參加，經過專家初審、網路票選及現場投票三階段層層競爭，選出21款，包括名店阿三肉圓，青年返鄉創業的「天香羊肉爐」，還有磚窯第五代開發的積木磚等，年底前將會在網購平台「博客來」上架。

彰化縣府今舉辦頒獎與宣傳記者會，彰化縣長王惠美表示，彰化是農工大縣，是一座非常有料、有故事的城市，有許多隱形冠軍，也有許多青年返鄉創業，這次辦理的彰化300金好禮，選出食品類有10款，非食品類有10款，還有網路人氣獎1款，共21款，將成為彰化必買伴手禮

王惠美說，這次選出21款，在食品類有知名肉圓阿三肉圓、天香羊肉爐禮盒，還有選用彰化季節食材的芭樂酥、有機芝麻油、知名鹹蛋糕、特殊技術的千層肉乾、手工餅乾等；非食品類有寓教於樂的地墊、積木磚、實木DIY組合，百年知名香鋪、織襪等商品也榜上有名，得獎商品多元，展現彰化很有料的實力。

縣府經綠處說，這次獲獎的金好禮商品，將由4位訂閱數10萬名以上的知名YouTuber 阿臉呷跨賣、阿六一遛阿寬、小蘋肚子餓、夫夫之道、豬豬隊友來開箱推薦，知名網路購物平台「博客來」也預計於年前上架，方便國內外朋友選購，也規劃縣內知名景點成美文化園區、台灣玻璃館、戶羽機關車園區、百寶村等4處，預計12月買得到部分商品。

彰化縣府舉辦彰化金好禮甄選活動，有200件商品參加，經過專家初審、網路票選及現場投票三階段層層競爭，選出21款。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦彰化金好禮甄選活動，有200件商品參加，經過專家初審、網路票選及現場投票三階段層層競爭，選出21款。記者林敬家／攝影
彰化縣府舉辦彰化金好禮甄選活動，有200件商品參加，最後21款脫穎而出。圖／彰化縣府提供
彰化縣府舉辦彰化金好禮甄選活動，有200件商品參加，最後21款脫穎而出。圖／彰化縣府提供

彰化 伴手禮 肉圓

延伸閱讀

彰化有第二座寵物公園了 溪湖愛狗人士還自發組群維護清潔

百歲阿嬤坐輪椅參賽...家族28人陪跑 支持伯立歐公益馬拉松

不容傳統文物流失 彰化鹿港鎮文物館今動土祈福...兩年後完工

彰化立委綠爭4席全上要看吳音寧 藍拚2席打平盤

相關新聞

影／九二一受災戶突襲公開行程爆推擠 盧秀燕親接陳情

台中市長盧秀燕今早出席乾溝仔活動中心耐震補強完工典禮，突遇台中太平新坪生活公園社區921自救會陳情，先遭警方攔下，一度發...

南瑤宮笨港進香明年「潦溪」 3月24日起為期八天七夜

明年「南瑤宮甲辰年笨港進香」將進行「潦溪」，今天舉行擲筊（跋杯）擇日儀式，經由進香大總理白鴻森擲筊請示媽祖，連擲3個「聖...

影／南投食農教育竟成「蘿蔔墳場」 埔里鎮公所：檢討改進

南投埔里昨舉辦免費拔蘿蔔活動，原本開放1000人卻湧進2000人，秩序混亂，更有民眾無視每人限採15條，拿麻布袋裝，若拔...

彰化金好禮揭曉！肉圓、羊肉爐、積木磚上榜 知名YT開箱

彰化縣府鼓勵縣內產業創新、轉型並增加品牌形象，舉辦彰化金好禮甄選活動，有200件商品參加，經過專家初審、網路票選及現場投...

影／台中六寶派出所新建工程動土 後年完工

台中市大雅警分局六寶派出所新建工程今天舉行動土典禮，預計後年6月底完工，台中市長盧秀燕主持典禮時表示，大雅區人口漸增，因...

彰化福興鄉三汴村千棵樹提供民眾免費挖 12月10日後剷除

彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹，因農地主人年事已高，近期宣布提供民眾到場免費挖，預計12月10日之後就會全部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。