彰化金好禮揭曉！肉圓、羊肉爐、積木磚上榜 知名YT開箱

彰化縣府鼓勵縣內產業創新、轉型並增加品牌形象，舉辦彰化金好禮甄選活動，有200件商品參加，經過專家初審、網路票選及現場投票三階段層層競爭，選出21款，包括名店阿三肉圓，青年返鄉創業的「天香羊肉爐」，還有磚窯第五代開發的積木磚等，年底前將會在網購平台「博客來」上架。

彰化縣府今舉辦頒獎與宣傳記者會，彰化縣長王惠美表示，彰化是農工大縣，是一座非常有料、有故事的城市，有許多隱形冠軍，也有許多青年返鄉創業，這次辦理的彰化300金好禮，選出食品類有10款，非食品類有10款，還有網路人氣獎1款，共21款，將成為彰化必買伴手禮。

王惠美說，這次選出21款，在食品類有知名肉圓阿三肉圓、天香羊肉爐禮盒，還有選用彰化季節食材的芭樂酥、有機芝麻油、知名鹹蛋糕、特殊技術的千層肉乾、手工餅乾等；非食品類有寓教於樂的地墊、積木磚、實木DIY組合，百年知名香鋪、織襪等商品也榜上有名，得獎商品多元，展現彰化很有料的實力。

縣府經綠處說，這次獲獎的金好禮商品，將由4位訂閱數10萬名以上的知名YouTuber 阿臉呷跨賣、阿六一遛阿寬、小蘋肚子餓、夫夫之道、豬豬隊友來開箱推薦，知名網路購物平台「博客來」也預計於年前上架，方便國內外朋友選購，也規劃縣內知名景點成美文化園區、台灣玻璃館、戶羽機關車園區、百寶村等4處，預計12月買得到部分商品。