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彰化溪湖中央公園寵物園區啟用

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣溪湖中央公園寵物園區完工，縣長王惠美（左一）昨天主持啟用典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣溪湖中央公園寵物園區完工，縣長王惠美（左一）昨天主持啟用典禮。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪湖鎮中央公園寵物園區昨天啟用，是縣內第二座寵物公園，鎮長何炳樺說，愛狗人士還自發性成立群組，共同維護寵物專區的清潔，讓大家有更好的遊憩環境；縣府表示，第三座寵物公園位在伸港鄉「西濱慶安水道水岸遊憩公園」內，預定年底完工。

縣長王惠美出席寵物園區啟用時表示，中央跟縣府共同出資約2億元打造溪湖中央公園，前年完成，溪湖鎮前鎮長黃瑞珠去年向縣府申請800萬元加強兒童遊憩設施，溪湖鎮長何炳樺上任後，很用心再將結餘的160萬元，規畫寵物園區，讓大人、小孩及毛小孩，都可以一起來遊玩。

縣府城觀處表示，彰化縣第一座寵物公園去年6月在員林市員南路原運動公園啟用，設有輪胎圈、跳躍跨欄、爬坡等設施，因民眾反應良好，因此在溪湖鎮闢建第二個寵物園區。

城觀處表示，縣府另在緊臨伸港鄉白色海豚屋南邉的「西濱慶安水道水岸遊憩公園」內，將設置有400多坪的寵物公園，區分為大型犬與小型犬、設置有防護圍籬、大片的草皮、寵物飲水設施、樹蔭、休憩坐椅等，預定年底完工。

寵物 毛小孩 王惠美

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