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台中洲際球場斥資1.1億 明年動工整修

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
台中市洲際棒球場。示意圖／聯合報系資料照片
台中市洲際棒球場。示意圖／聯合報系資料照片

台中洲際棒球場是符合美國職棒大聯盟標準球場，可舉辦國際賽事。立法院副院長蔡其昌會勘洲際棒球場，將斥資1.1億元增設廁所、記者席、休息室，球場油漆與中央空調改善，最快明年1月施工，讓球迷有更好的環境。

台灣職業棒球場硬體設備，長期受球迷及球隊詬病，蔡其昌爭取64億元預算，進行各地職棒球場整修改善。蔡其昌表示，球迷常反映場地問題，他爭取1.1億元改善台中洲際棒球場，完工後可提供給球迷及球員升级版球場，帶動我國職棒運動產業。

蔡其昌指出，洲際棒球場改善工程由中央補助5000萬元預算，另外5000萬元經費由市政府與午資開發公司，依契約分配比例分攤，將增設廁所、記者席及休息室、改善球場整體油漆與中央空調。

蔡其昌說，因為洲際棒球場今年仍有比賽跟演唱會，預估明年1月才能施工，以不影響日後開幕狀況下，進行改善工程，時間得予各單位細部協調。

教育部體育署指出，職棒球場常舉辦許多國際賽事，硬體設備屢遭批評，會勘後初步補助經費為5000萬元，請市府與相關單位研議後，將計畫送入體育署，盡快審議核定。

台中市運動局長李昱叡說，洲際棒球場也代表國家的門面，重要賽事都在洲際棒球場舉辦，希望中央補助的比例可以再提高，市府在預算的自籌壓力也會減輕。

蔡其昌 運動

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