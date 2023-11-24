南投首支獲動福標章鮮乳上市 許淑華籲支持小農
南投縣首支獲動物福利標章的酪農產銷班品牌「水沙連鮮乳」今天上市，並在家樂福獨家銷售，南投縣長許淑華說，牧場以友善環境飼養，鮮乳口感與品質俱佳，歡迎支持在地小農。
南投縣首支在地酪農產銷班創立並獲動物福利標章的鮮乳品牌「水沙連鮮乳」正式進駐通路，許淑華下午出席記者會表示，南投酪農在縣府支持下成立自有品牌，青農是南投農業扎根力量，縣府編列新台幣1500萬元預算落實政策，農民做好產品，縣府全力協助行銷。
許淑華表示，孕婦懷孕期間聽柔和音樂放鬆身心，乳牛也是一樣，透過產銷班友善環境，牛乳口感、品質特別好，更因此獲動物福利標章認證，獸醫出身的洪嘉偉在日本有飼養經驗，回家鄉飼養300頭乳牛，將所學配合環境讓品質做到最好，盼更多人品嚐好鮮乳。
草屯鎮陽柳牧場負責人、酪農產銷班成員洪嘉偉曾在日本北海道擔任獸醫10年，擅長牧場飼養規劃、牧場經營診斷、乳品品質改善等，他說，南投氣候佳、水質理想，提供乳牛更好飼養環境，產銷班配合縣府政策提供住宿南投遊客試飲，請多支持國產鮮乳。
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