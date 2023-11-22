農業大縣面臨地利潤、人力困境 彰化縣府率團赴荷蘭取經

彰化是溫室設施重要蔬果產區，田尾及永靖也是全國的花卉苗木之鄉，但極端氣候變遷對農業生產影響，彰化縣府組團赴荷蘭的番茄溫室Tomato World與智慧蝴蝶蘭 Ter Laak溫室參訪，農業處說，荷蘭透過科技促進產業轉型，減少人力需求也提高產品品質，對於新型態的商業模式接受度也高，成功經驗值得學習。

王惠美表示，彰化是葡萄、芭樂、粉蔥、番茄、小黃瓜、甜椒等多項溫室設施的重要蔬果產區，田尾及永靖也是全國的花卉苗木之鄉，其中苗木、切花、盆花等產量占全台 38%，為台灣之冠，但面對利潤低、勞動力缺乏、低價競爭等全球化競爭事實，都是荷蘭與台灣農業目前面臨的難題。

農業處表示，目前縣府推動智慧農業，提供設施補助計畫， 每一案場的補助比率上限為 50%，實際補助金額上限為30萬元，並鼓勵超過 0.5 公頃面積或具特殊性農產業的場域，另行申請專案補助，每案最高補助金額為100萬元，為彰化智慧農業升級加碼。

Tomato World番茄溫室有80種以上的番茄品種，引進全自動採收機器人，能辨識成熟 的番茄並以機械手臂逐顆收穫，大幅節省勞力成本。為了保護植物， 溫室實行整合性害蟲管理，優先使用生物性防治手段，減少對環境的衝擊。

王惠美指出，Tomato World讓參訪者在短時間內體驗溫室番茄從種子到餐桌的過程，提供一個從政策制定到消費習慣調整的全方位體驗。

Ter Laak 則是一座高度智慧化的蝴蝶蘭溫室，同時擁有育種及生產種苗的能力，並利用機器掃描植栽尺寸進而自動分級、機器手臂協助人工裝盆，以節省人力，年產量高達900萬株種苗。