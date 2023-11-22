影／南投埔里周末免費拔蘿蔔地點公布 公所苦求1事

南投埔里將於26日舉辦「拔蘿蔔」活動，免報名，現場發號碼牌開放1000人免費體驗。而公所今天公布地點在中台武術館對面的蘿蔔田，但苦求民眾別提前偷採，也將派人守衛。

埔里鎮公所指出，埔里氣候條件適合，入冬後更是國內蘿蔔重要產地，又以白娘品種為大宗，近年將其與食農教育結合，並與農業部、立委蔡培慧、大坪頂百香果、生薑等生產合作社合辦免費拔蘿蔔，每次都人潮滿滿，民眾連年敲碗盼續辦。

而今年埔里的「食在好有趣－嘿呦嘿呦拔蘿蔔」將於本周日（26日）上午9時30分至中午12時登場，活動名額從往年的500人提高至1000人，同樣免報名，採現場發放號碼牌。今也舉辦記者會，更響應公益邀良顯堂基金會志工優先體驗。

埔里鎮長廖志城說，良顯堂陳綢阿嬤在世時助弱、幫助青少年，為感懷她長期的愛與善舉，因此邀志工到場採蘿蔔；良顯堂基金會也表示，陳綢阿嬤生前常說蘿蔔可以變成錢，總將蘿蔔曬成乾、作粿義賣，他們將延續阿嬤的愛捐贈社福弱勢。

至於拔蘿蔔活動地點也於今天公布，就在中台武術館旁的蘿蔔田對面的契作蘿蔔田，廖志城說，由於往年太早公布地點，活動還沒開始，就有人偷跑去採，因此今年將地點保密到今天才公布，今起將派人守衛，也懇切拜託民眾不要提前偷採。

公所也提醒，活動當天上午9時於現場發放號碼牌，9時30分開放入園採收，原則上每人限採15條，但會視現地產量機動調整；另，為推行環保永續概念，現場不提供塑膠袋，民眾須自備提袋，並建議攜帶飲用水、布手套、雨鞋等用具。