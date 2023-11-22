南投水里首辦大型聖誕跨年活動 煙火比照日月潭
為了吸引旅客造訪，南投水里將首度舉辦大型聖誕跨年活動，其中在12月30日由觀光署日月潭管理處負責施放煙火秀，360秒的規模，跟2023日月潭花火音樂嘉年華活動同等級。
為促進南投水里觀光，福容飯店集團旗下的福容徠旅水里在今年8月底開始試營運，福容徠旅水里發布新聞稿表示，目前平日住房率就超過了6成，假日更是經常客滿。
水里鄉公所觀光服務所長鄭聖華表示，為了繁榮地方經濟發展，增強來客消費力道，鄉公所也將在歲末年終舉辦一系列聖誕暨跨年的大型活動。包括12月17日到12月23日消費送摸彩券，獎品除了有Iphone15pro等高檔3C產品，也會有「福容徠旅水里」店價值新台幣萬元的住宿券、升等券等。
鄭聖華說，12月23日到12月30日還有「尋找水滴寶寶大作戰」；12月30日跨年晚會煙火秀，由觀光署日月潭國家風景區管理處負責施放煙火，360秒的規模，跟2023日月潭花火音樂嘉年華活動同等級。
福容徠旅水里店說，飯店除了串連當地業者，憑飯店發票到水里農會門市採購當地農特產品，農會還提供100組禮盒，推出「農遊水里」1日遊或半日遊活動。
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