彰化員林第2公墓 設1.7億禮儀廳

彰化縣員林市公所今年度編列1.7億元，將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會前天表決通過。員林市長游振雄說，員林市是彰化縣人口第2多行政區，民眾長期得到外鄉鎮治喪，增設殯葬設施是便民的長久之計。

彰化多個鄉鎮市規畫增設殯葬設施，永靖鄉公所將編列8千萬興建殯儀館；社頭鄉「生命紀念園區」也將擴建禮儀廳，提升殯葬服務，並增加公庫收入。

員林市公所今年規畫設置禮儀廳，經民調發現83%市民支持興建，33.6％市民支持興建在第二公墓，支持度最高；市公所編列1.7億元規畫興建。

市代江品蓉表示，永靖鄉興建殯儀館，總經費不過8千萬元，為何員林蓋禮儀廳要1.7億元？公所應盡速到所在地南東里開說明會，否則居民會恐慌，是否真的會加強綠地公園化？如何回饋在地都要說清楚。市代張詩怡表示，禮儀廳經費高達1.7億元，規畫案應更透明化，也應加強綠美化，期待未來發揮到最好的效能。

員林市人口有12萬多人，以往因缺乏殯儀館和禮儀廳等殯葬設施，許多民眾都得到彰化市、社頭鄉等外地治喪，也有不少民眾在道路邊架設靈堂，阻礙交通，造成出入不便。

游振雄表示，員林市需要提升殯葬設施，民眾才不必奔波到外地，彰化縣近期有多個鄉鎮市，都在規畫殯葬設施，員林市禮儀廳預算通過後，就會開始設計規劃。

游振雄說，員林市人口比永靖鄉多，所以禮儀廳規模是比永靖大，還得作水保等設施，因此經費較多，等設計完成後會再開說明會。