南彰化各鄉鎮拚蓋禮儀廳、殯儀館 提升治喪服務增加公庫收入

彰化縣多個鄉鎮市都在規劃提升殯葬設施，員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」，員林市代會已表決通過；永靖鄉公所則將編8千萬興建殯儀館；社頭鄉生命紀念園區」禮儀廳也將要擴建，希望能提升殯葬服務，也能增加公庫收入。

治喪是人生大事，但彰化縣多數鄉鎮殯葬設施不足，以彰化縣人口數第二大的員林市而言，人口有12萬多人，以往因缺乏殯儀館和禮儀廳等殯葬設施，許多民眾都得到彰化市、社頭鄉等外鄉鎮市治喪，也有不少民眾在道路邊就架設靈堂，阻礙交通。

為了符合現代需求，員林市公所今年度編列1億7千萬元將在第二公墓設置「生命禮儀廳」等殯葬設施，員林市代會昨天已表決通過。

不過員林市代江品蓉表示，永靖鄉將興建殯儀館經費也不過編8千萬元，為何員林編這麼高？公所應盡速到所在地南東里開說明會說清楚未來的規劃，否則居民會恐慌，是否真如公所說的會加強綠地公園化？還有要如何回饋在地都要說清楚。員林市代張詩怡也說，規劃案應更透明化，也應加強綠美化，期待未來可以把禮儀廳功能發揮到最好的效能。

員林市長游振雄表示，員林市需要提升殯葬設施，民眾才不必奔波到外鄉鎮市，員林市禮儀廳經費通過後會開始設計規劃，員林市人口比永靖多，所以禮儀廳規模一定是比永靖大，還得再做水保等設施，因此經費較多，等設計完成後會再開說明會。

永靖鄉長魏碩衛表示，永靖鄉公所斥資3千萬元在第一公墓興建治喪追思堂，今年7月動工，並將再追加8千萬元二期工程提升為殯儀館，再增加大體冷凍設備等，提升服務，才不會讓追思堂成為蚊子館，第一公墓廣達17公頃可做為小型生命園區，不僅可以服務永靖鄉民，也能提供給周圍鄉鎮民眾使用，增加公庫收入。

永靖鄉代會主席林致安表示，再好的建設也要有民意為基礎，要求公所要再辦說明會，向民眾清楚說明，才能獲得支持。

魏碩衛說，原本殯儀館8千萬元預算希望在本次鄉代會定期會尋求代表支持通過，不過在地方要求下，預計12月初將再辦一次6村聯合說明會後，希望在鄉代會召開臨時會能通過此案。