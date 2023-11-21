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喬友大火無線電呼喊中斷釀傷亡 彰化消防首創AI監聽系統

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化消防局與廠商開發新技術無線電AI監聽系統，能即時將無線電語音自動轉換產生成逐字稿並記錄，協助指揮官快速地回顧重要的內容。圖／彰化消防局提供
彰化消防局與廠商開發新技術無線電AI監聽系統，能即時將無線電語音自動轉換產生成逐字稿並記錄，協助指揮官快速地回顧重要的內容。圖／彰化消防局提供

消防員在火場救災環境瞬息萬變，也會碰到在呼喊無線電時被大量訊息蓋過沒被聽見，彰化縣消防局提出「AI精準消防防災影像辨識預警及救災任務語音紀錄」構想，開發人工智慧系統，未來在火場無線電的呼叫聲都會以文字呈現在後端系統，有助指揮官精準下達任務指令，減少人命傷亡。

彰化消防局提出的無線電AI監聽系統與AI人工智慧監控影像防災辨識系統，開發期程預計為明年9月底完成，彰化縣消防局長施順仁說，以往救災、救護案件仰賴民眾通報，若在深夜、清晨或偏遠地區，沒有民眾協助報案下，容易造成災情擴大或延誤就醫情形，彰化集結縣內約100處重要路口監視器，透過AI監控影像防災辨識系統自動辨識出火災、水災及車禍交通事故等現場影像，資訊回傳119勤務指揮中心並提供預先示警，降低民眾生命財產損失。

2021年6月30日喬友大樓發生重大死傷的祝融之災，當時就有消防員在火場呼喊無線電求救卻沒被聽見，施順仁說，消防員執行許多勤務過程中使用無線電作任務溝通，有時現場達上百台無線電共用一個頻道，長時間救災下，無線電對談資訊量相當大，若沒有將訊息作適當的梳理，指揮官很難即時掌握災害現場所有重要細節，且災後無線電的監聽報告也需投入大量的人力、時間製作。

施順仁表示，新技術的無線電AI監聽系統，能即時將無線電語音自動轉換產生成逐字稿並記錄，協助指揮官快速地回顧重要的內容，不需佔用無線電頻道詢問，且透過該系統可一鍵產出逐字報告，便捷又節省人力，是一大創舉。

彰化消防局提出的無線電AI監聽系統與AI人工智慧監控影像防災辨識系統，開發期程預計為明年9月底完成。圖／彰化消防局提供
彰化消防局提出的無線電AI監聽系統與AI人工智慧監控影像防災辨識系統，開發期程預計為明年9月底完成。圖／彰化消防局提供

消防員 監視器 喬友大樓

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