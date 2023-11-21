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友善合歡山星空 台14甲線18K電子看板入夜關閉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山2019年獲IDA認證通過成台灣首座、亞洲3座暗空公園之一。圖／南投縣政府提供
合歡山2019年獲IDA認證通過成台灣首座、亞洲3座暗空公園之一。圖／南投縣政府提供

合歡山暗空公園先前因昆陽停車場LED電子看板過亮釀光害惹議，公路局獲報後立刻改善，更為友善星空環境，近期邀集天文團體研議台14甲線夜間路燈及交通安全事宜，評估決定入夜後關閉18K翠峰派出所前電子看板，消除當地光害。

合歡山海拔逾3000公尺，因幾無光害，於2019年獲國際暗天協會認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，但在今年9月有民眾反映，台14甲線29K昆陽停車場設置的公路資訊LED電子看板，在夜間紅光四射，造成嚴重光害。

公路局獲報其管理設施釀光害，經確認疑因系統故障產生時鐘誤差，導致入夜後該自動關閉的LED電子看板在夜間播放，當下立刻關閉檢修及規畫遷移；而為友善合歡山星空環境，近期更邀集天文團體重新審視台14甲線沿線設備光害狀況。

天文團體反映，公路局考量合歡山地區入夜易起霧，台14甲線沿途設置多面公路LED電子看板提醒天氣、通行路況等資訊，各看板內容均相同，光度通常也過亮，建議採取「夜間減光」及部分「夜間關閉」的方式處理，解決高山光害問題。

台北市天文協會理事長劉志安說明，台14甲線霧社朝清境、翠峰、武嶺等越往上走越須符合暗空觀星條件，有鑑於電子看板內容相同，用路人能在霧社、清境等路段獲知路況資訊，建議調整18K翠峰派出所前電子看板，改善該場域光害。

公路局評估不影響夜間行駛決定從善如流，該局埔里工務段表示，台14甲線18K翠峰派出所前電子看板將在每天下午4時後降低發光亮度65％，夜間則完全關閉，而上山道路尚屬單純，呼籲用路人不論日夜行車都應減速慢行，以策安全。

合歡山2019年獲IDA認證通過成台灣首座、亞洲3座暗空公園之一。圖／南投縣政府提供
合歡山2019年獲IDA認證通過成台灣首座、亞洲3座暗空公園之一。圖／南投縣政府提供

合歡山 暗空公園 清境

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