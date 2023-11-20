薪好福利佳 中龍鋼鐵獲台中市勞工局「五星獎」肯定

台中市勞工局舉辦112年台中市幸福職場評選獎勵活動，中鋼集團子公司中龍鋼鐵公司今天獲得「五星獎」肯定。行政部門助理副總經理杜俊演代表受獎時說，中龍公司未來仍將秉持「鋼為根、人為本」之精神，持續打造更優質的幸福企業。

杜俊演說，中龍公司把員工視為寶貴的資產及共同成長的夥伴，在此次的5大評選活動項目，包括「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」及「永續的職涯發展」都獲得肯定。

他說，除了提供具競爭力的薪酬制度、優於法令的假別，更重要的是，公司給同仁安心的工作環境及健全的福利措施。例如，樂活中心提供員工休憩運動設施、親子閱覽室以及員工診所等，讓員工在工作與生活上取得平衡。

另外，中龍也針對每年員工健康檢查結果，安排包含舉辦減重競賽、身體組成分析儀（InBody）檢測、提供免費心理諮商、營養諮詢等健康促進相關活動，為同仁的健康把關。

中龍公司亦規畫有完善的教育訓練體系，鼓勵同仁提升專業知能及技術精進，厚植人才資本。近年更選派基層同仁留職帶薪至日本短期技術大學進修，返國後培育升任基層主管，拓展優秀基層人員職涯管道，進而提升企業競爭力。

中龍公司去年12月也在市府勞工局見證下，與中龍企業工會簽訂第二次團體協約，保障勞動權益及增進員工福祉。透過勞資會議、經理部門與工會理監事座談會、廠處溝通會議等，加強內部意見交流，促進勞資互助共好。