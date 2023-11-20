快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薪好福利佳 中龍鋼鐵獲台中市勞工局「五星獎」肯定

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市勞工局長張大春頒給中鋼集團子公司中龍鋼鐵公司「五星獎」由中龍行政部門助理副總經理杜俊演代表受獎。圖／中龍鋼鐵提供
台中市勞工局長張大春頒給中鋼集團子公司中龍鋼鐵公司「五星獎」由中龍行政部門助理副總經理杜俊演代表受獎。圖／中龍鋼鐵提供

台中市勞工局舉辦112年台中市幸福職場評選獎勵活動，中鋼集團子公司中龍鋼鐵公司今天獲得「五星獎」肯定。行政部門助理副總經理杜俊演代表受獎時說，中龍公司未來仍將秉持「鋼為根、人為本」之精神，持續打造更優質的幸福企業。

杜俊演說，中龍公司把員工視為寶貴的資產及共同成長的夥伴，在此次的5大評選活動項目，包括「和諧的勞資關係」、「健康的職場環境」、「友善的勞動制度」、「共融的無礙職場」及「永續的職涯發展」都獲得肯定。

他說，除了提供具競爭力的薪酬制度、優於法令的假別，更重要的是，公司給同仁安心的工作環境及健全的福利措施。例如，樂活中心提供員工休憩運動設施、親子閱覽室以及員工診所等，讓員工在工作與生活上取得平衡。

另外，中龍也針對每年員工健康檢查結果，安排包含舉辦減重競賽、身體組成分析儀（InBody）檢測、提供免費心理諮商、營養諮詢等健康促進相關活動，為同仁的健康把關。

中龍公司亦規畫有完善的教育訓練體系，鼓勵同仁提升專業知能及技術精進，厚植人才資本。近年更選派基層同仁留職帶薪至日本短期技術大學進修，返國後培育升任基層主管，拓展優秀基層人員職涯管道，進而提升企業競爭力。

中龍公司去年12月也在市府勞工局見證下，與中龍企業工會簽訂第二次團體協約，保障勞動權益及增進員工福祉。透過勞資會議、經理部門與工會理監事座談會、廠處溝通會議等，加強內部意見交流，促進勞資互助共好。

勞資 職場 競爭力

延伸閱讀

高雄市工會行善特攻隊義出動 暖心助偏鄉弱勢舊厝翻新

影／前AV男優北市信義區開餐廳 勞資糾紛被女員工男友痛毆

四方客運欠繳貸款、銀行拖走29輛電巴 議員憂員工求薪無門

台中四方電巴調解破局！勞方：沒車可開82人全離職 將訴諸法律

相關新聞

彰化3天3場「送肉粽」地方心慌慌 沿海習俗卻都辦在內陸

彰化縣3天內有3場「送肉粽」科儀，除北斗鎮今晚1場外，花壇鄉及和美鎮本月22日晚間也各有1場，如此密集的「送肉粽」，讓地...

薪好福利佳 中龍鋼鐵獲台中市勞工局「五星獎」肯定

台中市勞工局舉辦112年台中市幸福職場評選獎勵活動，中鋼集團子公司中龍鋼鐵公司今天獲得「五星獎」肯定。行政部門助理副總經...

冬季鬧血荒 念慈安靈功德協會台中號召民眾挽袖做公益

冬天常會發生血荒，念慈安靈功德協會今在台中惠安停車場舉辦捐血活動，並邀請協會成員歌手楊靜擔任一日公益大使。捐血者除了獲得...

彰化市平和8街「天坑」禍首是誰？ 鑑定報告出爐

今年3月21日，彰化市平和8街路面塌陷出現「天坑」，當時縣府與台水公司都堅稱不是己方責任，經彰化市公所委請專業單位鑑定結...

台中捷運街舞創意短片比賽徵件 總獎金達3.3萬元

台中捷運舊社站1樓闢為練舞場地後，十分受歡迎，中捷公司舉辦「台中捷運街舞30秒創意短片比賽」，11月27日至12月15日...

影／台中購物節登錄金額突破100億元 抽出首位百萬現金得主

2023台中購物節10月26日起跑，到昨天為止，23天內登錄金額已突破100億元，今天加碼抽出100萬現金得主，台中市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。