彰化3天3場「送肉粽」地方心慌慌 沿海習俗卻都辦在內陸

彰化縣3天內有3場「送肉粽」科儀，除北斗鎮今晚1場外，花壇鄉及和美鎮本月22日晚間也各有1場，如此密集的「送肉粽」，讓地方「心慌慌」。法師建議，「送肉粽」如果有公告時間與路線，民眾就盡量迴避，毋須恐慌。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。不過，彰化縣這3天的「送肉粽」科儀，卻都不是位在海邊，分別在內陸的北斗、和美及花壇。

北斗鎮興隆路今晚10時到12時的「送肉粽」科儀，只有圈定地圖，未有明確路線；和美鎮月眉里22日晚間9時到10時的「送肉粽」科儀，是從和厝路1段382巷69弄左轉和厝路一段382巷，再左轉嘉卿路，最後再上高速公路。

花壇鄉白沙村辦公室今天也公告，22日晚間8時到11時將舉辦「送肉粽」科儀，路線是從廖厝巷往中山路。亡者是50多歲男子，由於沒有具體路線，村長花沛明一直接到村民詢問，他也一再詢問葬儀式，也沒有明確答案，據稱可能沿東外環走國道3號，再送往海邊化掉。

村里辦公室公告「送肉粽」科儀的路線或地圖時，也都提醒民眾盡量迴避，由於是採車輛運送，車行迅速，毋須恐慌，並強調舉辦此一儀式是為了撫慰亡者及家屬心靈，也安定地方人心。