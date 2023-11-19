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巨大推動減碳 藍色海岸風車行 1000多名員工和家屬參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
巨大集團提倡推廣健康新生活運動，今天清晨舉辦藍色海岸風車行活動，1000多名員工和家屬騎自行車參加。記者游振昇／攝影
巨大集團提倡推廣健康新生活運動，今天清晨舉辦藍色海岸風車行活動，1000多名員工和家屬騎自行車參加。記者游振昇／攝影

巨大集團提倡推廣健康新生活運動，今天早上舉辦藍色海岸風車行活動，1000多名員工和家屬騎自行車參加，從巨大台中日南廠出發，領騎的巨大台灣廠總經理王火明表示，這次活動為了減碳及強身，和欣賞海岸風光而辦。

藍色海岸風車行活動今天早上舉行，巨大公司執行長劉湧昌及總經理王火明主持及率頭領騎，立法院副院長蔡其昌、台中市議員施志昌、楊啟邦、李文傑助理、大甲區長顏金源等人參加。

執行長劉湧昌表示，前3年因疫情嚴峻停辦這項乘騎活動，後疫情時代，巨大為推動減碳及強健身心，鼓勵員工戶外騎車，推動減少交通上帶來的碳排。

今天騎自行車活動從巨大公司日南廠出發到高美濕地，全程20多公里，承辦單位備有點心與茶水，全程騎到高美濕地終點站，送環保禮品。

巨大集團提倡推廣健康新生活運動，今天清晨舉辦藍色海岸風車行活動，1000多名員工和家屬騎自行車參加。記者游振昇／攝影
巨大集團提倡推廣健康新生活運動，今天清晨舉辦藍色海岸風車行活動，1000多名員工和家屬騎自行車參加。記者游振昇／攝影

高美濕地 疫情 自行車

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