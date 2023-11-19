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台中沙鹿女童赴台南旅遊 身體不適後查出染登革熱

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局請市民朋友落實防蚊並提高警覺。圖／台中市政府提供
台中市衛生局請市民朋友落實防蚊並提高警覺。圖／台中市政府提供

台中市家住沙鹿的1名10多歲女童，昨驗出是NS1登革熱陽性個案，台中市政府衛生局疫調，查出她4日、5日曾與家人至台南市旅遊，11日出現發燒、頭痛、腸胃不適等疑似登革熱症狀，昨因症狀持續且皮膚出疹，由醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱，檢體已送中央檢驗。

衛生局說，所幸個案的台中同住親友3人，目前無不適症狀，將持續健康追蹤。另亦通知個案居住、活動所在地的沙鹿區及清水區公所，召開登革熱區級中心會議防治。

衛生局長曾梓展說，根據疾病管制署統計資料，台中市至今共有32例境外移入、52例本土登革熱確定個案。境外移入來源皆為東南亞國家，已有44例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至12月13日。請市民朋友落實防蚊並提高警覺，如於疫情熱區返家後14天內，出現疑似症狀，請盡速就醫並請主動告知醫護人員旅遊史。

登革熱 衛生局 台中市

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