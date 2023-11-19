冷氣團來襲…台中建商很熱情 捐15個清寒家庭物資

近日冷氣團來襲，台中建商豐邑機構業務處，與台中MOXY酒店前天到第四警分局南屯所，捐贈15套民生物資，包括食物、民生用品等，要捐給南屯所內15戶清寒家庭；四分局說，此次捐助名單中，潘姓女子一家都是身障人士，長子還有洗腎問題，全靠家中女兒打工維持生計，此次建商捐贈，能緩解潘家經濟壓力。

第四警分局表示，南屯重劃區內新舊社區參雜，轄內豐邑建設及MOXY酒店與警所業務交流過程中，得知員警與當地里長在訪視地方時，有眾多弱勢家庭需要協助，決定發揮企業力量以捐贈生活物資來回饋鄉里。

台中建商豐邑機構業務處襄理許宏良、豐邑飯店事業部臺中MOXY酒店總監簡玉瀅，前天南屯所捐贈民生物資，一共捐贈15套，會有南屯所轄內的15個清寒家庭受惠，捐贈儀式由南屯所所長廖雲傑、南屯里里長林秋潭、中和里里長蔡德勇、向心里里長蕭惠丰、永定里里長賴榮斌等人擔任見證人，所長廖雲傑也回贈感謝狀向該企業致謝。

第四警分局表示，此次捐助名單中，潘女與丈夫都是身障人士，長子長期洗腎又有身心問題，全家仰賴女兒打兩分工維持生計，生活亟需協助，這些弱勢族群，雖有政府機構的相關補助，但有了這些善心企業的暖心援助，讓其感受到社會上的溫情，也鼓勵大眾攜手送暖，讓愛心能繼續傳遞下去，落實企業在地社區經營理念。