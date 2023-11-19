冷！大雪山現冰湖 武陵農場楓葉轉黃

連日寒流發威，昨清晨6點多，海拔3000多公尺的武陵農場、福壽山農場出現零度低溫，草地、樹葉結霜，大雪山遊樂區天池也結冰，形成夢幻銀白世界。大雪山楓葉已轉紅，武陵、福壽山農場的楓林因低溫變色，最佳賞楓期均落在11月底至12月上旬。

這波寒流帶來有感低溫，武陵、福壽山農場昨天出現零度低溫，山林結霜，但太陽升起後就融化。大雪山天池昨早出現冰湖場景，山友相當驚喜，紛紛拿出手機、相機拍照。低溫導致楓葉變色，從翠綠轉為黃橘色，五彩繽紛的葉子美不勝收。

福壽山農場副場長郭孟斯說，賞楓熱點有鴛鴦湖、松盧、楓林雅築等，這幾天溫度驟降，深綠色葉片已轉為黃、橘色，預計最佳賞楓期在本月底至12月中旬，目前11月住房幾乎全滿、12月8成滿。

武陵農場表示，楓香已開始轉色，醒獅園、文康館楓葉仍翠綠，預估11月底至12月上旬將陸續變色；武陵路沿途與武陵山莊楓葉區楓樹變色較慢，預計11月底到12月中旬都是最佳賞楓期；11月訂房率已9成滿。

大雪山遊樂區楓葉已逐漸轉紅，林業保育署台中分署表示，大雪山林道49公里處的小雪山區域，首波楓葉開始轉紅，雪山神木步道沿途可看到紅黃點綴的片片楓葉。