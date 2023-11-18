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台中「最美接種站」今開打！4種疫苗打氣旺 有人打1次打2種

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市文心森林公園疫苗接種站今天重新啟站開打，打氣旺，共有逾百人接種。記者趙容萱／攝影
台中市文心森林公園疫苗接種站今天重新啟站開打，打氣旺，共有逾百人接種。記者趙容萱／攝影

素有「全國最美接種站」之稱的台中市文心森林公園疫苗接種站今天重新啟站開打，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種公費疫苗。承辦的診所醫師施勝桓說，今天打氣旺，共有逾百人、接種136劑，很多人一次打2種，最多是猴痘、新冠疫苗，也有不少長者等不到快打站，今天衝接種站。

衛生局長曾梓展說，文心森林公園疫苗接種站從前年底由施勝桓診所承接，最早為假日接種站，後因去年初出現「貪食蛇」人潮，該站醫護溫暖並堅定服務直至深夜，單日接種1475人，從此改為每天都有、全年無休，甚至1天僅打12人、不敷人力成本也照常服務，橫跨抗疫3年度，長達430天，服務4.8萬人，且因環境寬敞、周圍綠意環抱，成為全國最美接種站。

衛生局說明，為方便市民接種公費疫苗，文心森林公園接種站今天重新啟站，開放時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，為假日接種站，開設至明年2月4日，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。

文心森林公園接種站今天打氣旺，適逢「愛之日常音樂節」在文心森林公園接種站盛大登場，遊客多，加上很多長者因為一直等不到疫苗快打站開設，也衝來打，也有民眾一次打2種，左臂、右臂各打一劑。

施勝桓說，很多人一次打2種，最多是猴痘、新冠疫苗，長者打流感、新冠疫苗也不少，也有長者打新冠和肺炎鏈球菌疫苗。

曾梓展表示，今年流感、新冠肺炎XBB及肺炎鏈球菌等三種疫苗同時開打，三種都是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。民眾可運用台中市疫苗預約平台預約接種(https://reurl.cc/D3RddR )、至衛生局網站查詢或電洽各衛生所。

台中市文心森林公園疫苗接種站今天重新啟站開打，打氣旺，共有逾百人接種。記者趙容萱／攝影
台中市文心森林公園疫苗接種站今天重新啟站開打，打氣旺，共有逾百人接種。記者趙容萱／攝影

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