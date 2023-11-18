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國內蛋雞多蛋卻不夠 彰化產蛋大縣遠赴荷蘭取經

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美率團前往荷蘭考察，針對友善雞蛋產業及如何平衡生產效益與動物福利取經。圖／彰化縣福提供
彰化縣長王惠美率團前往荷蘭考察，針對友善雞蛋產業及如何平衡生產效益與動物福利取經。圖／彰化縣福提供

荷蘭Kipster 被譽為「為傳統畜牧業帶來變革的養雞場」，產出全球第一顆「碳中和」雞蛋，畜牧大縣彰化蛋雞飼養近2000萬隻，年產雞蛋達35億顆，供應全國近二分之一雞蛋，彰化縣長王惠美率團前往考察，針對友善雞蛋產業及如何平衡生產效益與動物福利取經。

彰化雞蛋產量為全國第一，號稱「最會下蛋的縣」，縣府農業處指出，因動保觀念的提升，傳統式「格子籠雞」易受疫病、天候等因素影響，產蛋率高高低低，造成台灣蛋雞「養很多、蛋卻不夠」，以去年全國約飼養4500萬隻蛋雞，但產蛋率卻遠遠不及許多國家的80%。

歐洲是全世界最早開始提倡動物福利的地區，荷蘭2012年起禁止使用格子籠飼養雞隻，荷蘭Kipster家族企業在遭受禽流感重創倒閉後，創立非籠飼牧場浴火重生，採用「多層平飼」方式，以人類剩食加工成飼料，並將雞糞製成有機肥料，達成循環經濟。

彰化縣府指出，目前針對縣內積極推動友善雞蛋產業，計畫輔導傳統雞舍改建為新型態的蛋雞場，以降低疫病傳播風險，同時引進智慧農業環控設施，有效控制並維持飼養環境的穩定性。也鼓勵業者採用密度較低的平飼模式，或者是採用動物福利籠(豐富籠)方式，給予雞隻更大的活動空間和更符合其生長習性的環境，支持人道飼養。

縣府也說，Kipster蛋雞場產出全球第一顆「碳中和」雞蛋，每公斤雞蛋的碳足跡從4公斤降低至1.3公斤，剩下的用碳交易方式達成，成為彰化縣蛋雞場及友善飼養業者的良好參考，為產業發展開啟嶄新的方向。

彰化縣長王惠美率團前往荷蘭Kipster考察，針對友善雞蛋產業及如何平衡生產效益與動物福利取經。圖／彰化縣福提供
彰化縣長王惠美率團前往荷蘭Kipster考察，針對友善雞蛋產業及如何平衡生產效益與動物福利取經。圖／彰化縣福提供
荷蘭Kipster 被譽為「為傳統畜牧業帶來變革的養雞場」，產出全球第一顆「碳中和」雞蛋。圖／彰化縣福提供
荷蘭Kipster 被譽為「為傳統畜牧業帶來變革的養雞場」，產出全球第一顆「碳中和」雞蛋。圖／彰化縣福提供
彰化縣長王惠美率團前往荷蘭考察，針對友善雞蛋產業及如何平衡生產效益與動物福利取經。圖／彰化縣福提供
彰化縣長王惠美率團前往荷蘭考察，針對友善雞蛋產業及如何平衡生產效益與動物福利取經。圖／彰化縣福提供

雞蛋 荷蘭

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