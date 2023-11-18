聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／華僑感應媽祖的願望 敬獻90萬元鳳袍為東螺祖廟媽祖換新裝

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
馬來西亞華僑辛慶利夫婦和世界華人工商婦女企管協會吉隆坡分會長吳俐姿等人，到彰化縣北斗東螺祖廟天后宮上香，受到宮廟主委薛銘財（左二）熱情接待。記者簡慧珍／攝影
馬來西亞華僑辛慶利夫婦和世界華人工商婦女企管協會吉隆坡分會長吳俐姿等人，到彰化縣北斗東螺祖廟天后宮上香，受到宮廟主委薛銘財（左二）熱情接待。記者簡慧珍／攝影

馬來西亞僑胞辛慶利、夫婦周麗心夫婦，聽說彰化縣北斗東螺祖廟天后宮媽祖很靈驗，3年前敬獻一件珍珠披肩，回馬來西亞後生活事業都順遂，今天重回北斗東螺媽祖廟敬獻兩套鳳袍，祈求自家平安和國泰民安，大家都能過好日子。

辛慶利夫婦經營辛建文捲門集團公司，在馬來西亞發行股票上市，今年當選優良台商接受表揚。他們有親友在台灣，經常來台旅遊，這趟和世界華人工商婦女企管協會吉隆坡分會的會長吳俐姿、副會長廖妙溶、理事郭麗華和會員吳麗萍同行，今天都到東螺祖廟天后宮上香。

辛慶利說，受到媽祖感應來到北斗東螺祖廟天后宮，感謝媽祖在無形中的幫忙能越走越順，3年前訂製一件珍珠披肩送給媽祖，敬獻時擲筊問媽祖有什麼心願他們能幫忙完成，媽祖聖示需要新袍，今天敬獻鳳袍是兩件式，希望成為媽祖的財產，他祈求媽祖庇佑他的家人和事業平安順利，人民都過著好日子。

辛慶利的妻子周麗心表示，疫情剛爆發時她賦閒在家，忽有感應就請人製作珍珠披肩，當時價值台幣11萬元，現在想再請人再製，手工和珍珠雙漲，幸好那時有為媽祖製作珍珠披肩，配上新鳳袍相得益彰。

東螺祖廟天后宮主委薛銘財說，東螺祖廟天后宮的媽祖有200多年歷史，古廟毀於戰火，現在的宮廟2009年落成，很受信眾崇敬，辛慶利夫婦多次前來參拜，這次找專家縫製鳳袍和三寸金蓮鞋，費時一年才做好，今天獻給媽祖。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

馬來西亞華僑辛慶利獻上價值台幣90萬元的鳳袍給北斗東螺祖廟天后宮的媽祖。記者簡慧珍／攝影
馬來西亞華僑辛慶利獻上價值台幣90萬元的鳳袍給北斗東螺祖廟天后宮的媽祖。記者簡慧珍／攝影

媽祖 馬來西亞 天后宮

延伸閱讀

淡水福佑宮愛心不斷 捐物資270包千斤白米助弱勢

花940元吃熱炒「全是餿的」 她痛批：媽祖面前賺黑心錢

朴子配天宮12年一科「海表盛會」27天 海區遶境祈福

抓到了！ 鹿港天后宮作客媽祖遭網拍 歹徒終被逮

相關新聞

彰化綠鬛蜥大本營環境從未清理 今首辦淨溪200人響應

彰化縣二林溪是二林鎮的母親河，也是綠鬛蜥大本營，今天鎮公所首次舉辦淨溪活動，約200人沿二林溪畔洪醒夫公園打掃到渠首工，...

影／彰化婦女社團攜手佛寺 60萬元捐助溪湖10校弱勢生

接近歲末年終，彰化縣溪湖婦女會今天舉辦一年一度溪湖婦女才藝嘉年華，並獲溪湖廣緣寺協助捐款60萬元給鎮內10所高國中小學的...

影／全台洋桔梗故鄉有愛心 彰化永靖農會捐發票助弱勢

彰化縣永靖鄉是苗木之鄉，也是全台洋桔梗的重要產區，今天「花現蔬果 永靖有愛」農產品推廣行銷活動在鄉農會廣場熱鬧展開，蔬果...

影／華僑感應媽祖的願望 敬獻90萬元鳳袍為東螺祖廟媽祖換新裝

馬來西亞僑胞辛慶利、夫婦周麗心夫婦，聽說彰化縣北斗東螺祖廟天后宮媽祖很靈驗，3年前敬獻一件珍珠披肩，回馬來西亞後生活事業...

南投縣府推辦「南投農 青勢力-扎根農村計畫」 成果豐碩

南投縣政府今(18)日在中興新村親情公園舉辦112年「南投農．青勢力－農村發展計畫」成果發表會，會中副縣長王瑞德頒發金牌...

仁愛災區遭傾倒營建物廢棄物 災民怒：傷口撒鹽

南投縣仁愛鄉卡努風災受創嚴重，災區仍在重建，卻有不肖業者混水摸魚，趁機將廢棄土運到災區回填，且靠近眉溪流域一旦大雨，可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。