影／華僑感應媽祖的願望 敬獻90萬元鳳袍為東螺祖廟媽祖換新裝

馬來西亞僑胞辛慶利、夫婦周麗心夫婦，聽說彰化縣北斗東螺祖廟天后宮媽祖很靈驗，3年前敬獻一件珍珠披肩，回馬來西亞後生活事業都順遂，今天重回北斗東螺媽祖廟敬獻兩套鳳袍，祈求自家平安和國泰民安，大家都能過好日子。

辛慶利夫婦經營辛建文捲門集團公司，在馬來西亞發行股票上市，今年當選優良台商接受表揚。他們有親友在台灣，經常來台旅遊，這趟和世界華人工商婦女企管協會吉隆坡分會的會長吳俐姿、副會長廖妙溶、理事郭麗華和會員吳麗萍同行，今天都到東螺祖廟天后宮上香。

辛慶利說，受到媽祖感應來到北斗東螺祖廟天后宮，感謝媽祖在無形中的幫忙能越走越順，3年前訂製一件珍珠披肩送給媽祖，敬獻時擲筊問媽祖有什麼心願他們能幫忙完成，媽祖聖示需要新袍，今天敬獻鳳袍是兩件式，希望成為媽祖的財產，他祈求媽祖庇佑他的家人和事業平安順利，人民都過著好日子。

辛慶利的妻子周麗心表示，疫情剛爆發時她賦閒在家，忽有感應就請人製作珍珠披肩，當時價值台幣11萬元，現在想再請人再製，手工和珍珠雙漲，幸好那時有為媽祖製作珍珠披肩，配上新鳳袍相得益彰。

東螺祖廟天后宮主委薛銘財說，東螺祖廟天后宮的媽祖有200多年歷史，古廟毀於戰火，現在的宮廟2009年落成，很受信眾崇敬，辛慶利夫婦多次前來參拜，這次找專家縫製鳳袍和三寸金蓮鞋，費時一年才做好，今天獻給媽祖。

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