才重啟10個月！90歷史的台灣大戲院宣布暫停營業 北彰化沒戲院看電影

繼去年元月歇業的彰化大戲院後 ，有90年歷史的彰化市台灣大戲院今天貼出公告，以受疫情影響與美國電影罷工，造成影片不足影響營運因素理由，宣布從12月1日起暫停營業，台灣大戲院是彰化市目前唯一電影院，在未恢復營業前，彰化市沒有戲院可以看電影。

地方人士指出，早期影音串流媒體還未發達之前，在全盛時，彰化市先後有城中、銀宮、和樂、萬芳、台灣及彰化等六家戲院，是當年的學生課後難得的休閒娛樂場所，也留下珍貴回憶。後來因市場飽和、影迷人口流失及往台中新興影城消費等因素，即紛紛熄燈，只剩下同一老闆、位在彰化火車站附近的台灣大戲院與彰化大戲院。

新冠肺炎更衝擊電影院的經營，到去年元月，與台灣大戲院相距百公尺的彰化戲院熄燈後，就只剩下台灣大戲院在苦撐，並重新裝潢，意圖走出新的道路出來。沒想到，台灣大戲院在疫情期間，因看電影民眾銳減，加上片源不足的原因，也幾度暫停歇業，今年3月再恢復營業，沒想到才約10個月，再度傳出暫時歇業。

台灣大戲院宣布「暫停」營業，是否會如前幾次暫停營業尚不得而知，如果從此熄燈，彰化市就沒有一家電影院了，令地方十分感慨。