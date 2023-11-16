台中8處寵物專區 挨批像工地

飼養寵物風氣興盛，台中市共8處寵物專區，但寵物專區遭批評像工地，清一色只有水泥涵管，毫無特色，甚至有部分區域沒寵物洗滌區，也無遮蔭處，相當不友善。議員要求市府將各寵物專區單獨發包設計，營造特色。動保處長林儒良說，會依動物行為需求列入規畫，並提供建設局建置參考。

台中市目前有22萬隻犬貓登記，但全市僅8處寵物公園，民進黨議員鄭功進表示，平均每2.7萬隻寵物才有一處，相比台北市每6650隻就有一處，落差懸殊，台中市府顯然努力不足。

鄭功進說，市府每年編列近千萬做公園廣場改善設計，統包招標，但設計公園與寵物專區的專業不同，台中8處寵物專區只見水泥涵管，有些油漆還脫落，宛如工地；另有部分專區沒有寵物洗滌區，也沒設遮蔭處，要求市府改善，並仿效桃園、高雄針對各寵物專區單獨發包設計，打造特色寵物公園。

寵物飼主林小姐說，曾帶狗狗到台中寵物專區玩耍，但有些地方草皮光禿，有些低窪處還有積水，寵物專區也欠缺特色，相當失望。

建設局長陳大田表示，尊重動保處的規畫設計，涵管是寵物專區的標配，另有大草坪、隧道遊具、狗便袋及垃圾桶、部分設有飲水台、洗手足台；另北屯新平公園、東區泉源公園與太平馬卡龍公園都設有遮蔭處，提供毛小孩跑跳互動場域與舒適的休憩環境。

建設局表示，台中市預計今年底再新增2座寵物專區，設置寵物專區是由農業局彙整地方意見，經可行性評估及先期規畫報告，提供設置設計圖，若位公園範圍內，後續由建設局評估設置及施工。