南投埔里26日免費拔蘿蔔 地點保密到家有苦衷

南投埔里是國內重要蔬果產區，當地公所為推廣食農，讓民眾了解從產地到餐桌過程，近年辦理「拔蘿蔔」活動，通常限額500人，每次都大受歡迎，人潮滿滿，今年將在26日登場，且名額提高至1000人，但地點暫時保密，就怕又被偷採。

埔里鎮公所指出，當地大坪頂地區種植百香果、苦瓜、木瓜、蘿蔔、絲瓜等農作物，是國內大宗蔬果專業產區，為讓民眾更了解吃在地食當季，近年與農業部、立委蔡培慧、大坪頂百香果生產合作社等單位力推食農教育，並辦理拔蘿蔔活動。

而往年的田間拔蘿蔔通常限額500人，但因親子能一起下田，瞭解蘿蔔栽種過程，並體驗採收蘿蔔，蘿蔔還能帶回家料理，每次開辦大受歡迎，人潮滿滿，今年活動將於26日登場，民眾紛詢問地點，公所卻三緘其口，讓大家碰了軟釘子。

埔里鎮長廖志城說，有鑑於民眾對參加拔蘿蔔活動意願高，因此將名額提高至1000人，活動毋須報名，現場發放號碼牌，26日當天上午9時30分至12時開放進場；至於地點，為了保護蘿蔔的安全，暫時保密，22日活動記者會再公布。

公所也說明，因為往年活動還沒開始，蘿蔔就會不見許多，為免活動當天，民眾無蘿蔔可採，因此暫不公開地點，現階段讓農民好好照顧蘿蔔；另，為推行環保永續概念，現場不提供塑膠袋，民眾須自備提袋，且每人限採15根蘿蔔。