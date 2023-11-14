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八通關古道東埔至雲龍瀑布路況良好 溫泉季本周六開跑

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
八通關步道目前狀況頗佳，沿途山景斷崖瀑布處處有風光。圖／玉山國家公園提供
八通關步道目前狀況頗佳，沿途山景斷崖瀑布處處有風光。圖／玉山國家公園提供

南投縣信義鄉以天然溫泉及山景聞名，玉山國家公園近日巡查後表示，八通關步道東埔至雲龍瀑布目前步道狀況良好，一般遊客可循一條蜿蜒美麗的步道，體驗精彩山徑的冬陽，無需申請即可自由通行，加上東埔溫泉季本周末正式開跑，東埔溫泉區進入旅遊旺季，遊客如欲步行至樂樂山屋與乙女瀑布等地，需事先申請入山入園園許可，。

玉山國家公園指出，秋冬時節走進東埔村，不僅僅走進溫泉鄉，更可沿著一級古蹟八通關古道，以及沿途彩虹瀑布、沙里仙林道、父子斷崖、乙女瀑布、雲龍瀑布、樂樂谷等著名的景觀，及壯麗的山巒綿延，四季美景不絕；建議遊客悠閒漫步，可走到雲龍瀑布後折返，難度不高，從東埔登山口起登，單趟4.3公里，來回需5小時。

信義鄉公所表示，自2000年參加南投縣溫泉季，推出「玉山戀、東埔情」溫泉活動，吸引大批遊客參與，今年再度號召遊客前往東埔旅遊泡湯；強調東埔溫泉位於望鄉山山麓，海拔約為1200公尺，以天然溫泉及山景聞名，泉質為弱鹼性碳酸泉，PH值為7.5至8.5之間，溫度維持在攝氏45度左右，不必用山泉水稀釋，是原汁溫泉，加上布農原味美食等饗宴，東埔絕對是個一年四季都好玩的旅遊點。

東埔溫泉季11月18日熱鬧舉行，當天下午在溫泉廣場有農特產品及文創商品展售，晚上在東埔國小有一系列精彩表演，遊客沉浸布農風情中，欣賞布農族「祈禱小米豐收歌」八部合音演出，現場也提供烤大豬與小米酒等當地美食，夜間火把浴衣踩街掀活動最高潮，歡迎國人來東埔行泡湯體驗，晚上穿著浴衣，手拿火把踩街，一同照亮東埔的黑夜，留下難忘的回憶。

東埔溫泉以天然溫泉及山景聞名，泉質為弱鹼性碳酸泉，PH值為7.5至8.5之間，溫度維持在攝氏45度左右。圖／信義鄉公所提供
東埔溫泉以天然溫泉及山景聞名，泉質為弱鹼性碳酸泉，PH值為7.5至8.5之間，溫度維持在攝氏45度左右。圖／信義鄉公所提供
八通關步道前往雲龍瀑布目前路況佳，雲龍瀑布為懸谷瀑布下層極為壯觀。圖／玉山國家公園提供
八通關步道前往雲龍瀑布目前路況佳，雲龍瀑布為懸谷瀑布下層極為壯觀。圖／玉山國家公園提供
八通關步道前往雲龍瀑布目前路況佳，雲龍瀑布為懸谷瀑布下層極為壯觀。圖／玉山國家公園提供
八通關步道前往雲龍瀑布目前路況佳，雲龍瀑布為懸谷瀑布下層極為壯觀。圖／玉山國家公園提供

溫泉季 玉山國家公園 美食

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