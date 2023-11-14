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農灌買水1度29元 南投名間修池鑿井改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投名間埔中村的P3蓄水池年久失修（綠地區），農水署將斥資3300萬元修繕，並將開鑿350米深井作為備援水源。記者賴香珊／攝影
南投名間埔中村的P3蓄水池年久失修（綠地區），農水署將斥資3300萬元修繕，並將開鑿350米深井作為備援水源。記者賴香珊／攝影

南投名間是全台最大茶葉產區，但農業灌溉用水不穩，只能買水灌溉，地勢最高的埔中村，每度水高達29元，相當於自來水價3倍，農民苦不堪言。農田水利署斥資3300萬元，修繕當地蓄水池，開鑿350米深井為備援水源，工程已動工，最快明年6月底前可完工。

名間逾4成農田種茶，松柏嶺是主要茶產區，另種植鳳梨、薑、火龍果等，但當地地勢高，農業灌溉用水不穩，政府建設八卦山旱灌系統，成效不彰，農民得向鑿井供水的民間業者買水。

埔中村因地勢高水費高昂，村長陳建州向立委蔡培慧陳情，當地茶菁價格跟其他茶區相同，但向民間業者買水卻貴快1倍，甚至是平地自來水價3倍，影響農民生計，盼改善農業用水問題。

農水署研議覓地鑿井蓄水，昨在埔中村召開說明會。農水署指出，當地P3蓄水池年久失修，核定1400萬修繕，同時斥資1900萬，開鑿350米深井作為備援水源。

農水署主秘黃新達說，蓄水池修繕及鑿井已動工，需200個工作天，鑿井深度已達56米，預計明年6月底前完工，水價可望降至每度20元，實際價格仍需再評估。

蔡培慧說，八卦山旱灌系統是從集集攔河堰引濁水溪水，但抽蓄、配管非短期可完成，因此先修繕蓄水池、找備援水源支應；她也協助地方與民間業者協調，埔中12月起每度水將降至27元。

水價 農民 蔡培慧

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