台灣山林新風味 國產廢資材變身生活新品上市

林業與自然保育署台中分署與國立中興大學合作，將紅檜、香杉、杉木等人工林修枝除伐的枝條廢材，萃取精油與分析活性，今天發表新產品，有精油禮盒、土肉桂牙膏等，耳目一新。

農業部林業保育署台中分署與中興大學合作開發「八仙山印象」及「玉桂出雲山」產品，今天在陽明市政大樓舉辦新品發表會。

林業保育署台中分署指出，「八仙山印象」原料紅檜取自八仙山事業區內的疏伐木。早期人工林的撫育，多將樹勢不佳的下層木、枯木與修枝放置現場或運棄。但全材利用的時代來臨，枝條廢材經過加工萃取精油，搖身變為時下最受歡迎的香氣商品與功能用品。

中興大學教授王升陽研究團隊指出，此次研發材料包括紅檜、香杉、杉木等，依據文獻研究，紅檜精油有助放鬆，香杉與杉木精油香味宜人更有防蟲抗菌的性質，新開發的「八仙山印象」甜美的芳香是來自紅檜精油中的桃金孃烯醇及桃金孃烯醛，香杉和杉木中雪松醇的木質香，如漫步在林道中所感受到的獨特氣味。

林業保育署台中分署的「玉桂出雲山」系列商品，繼土肉桂茶包、土肉桂複方精油禮盒後，再次委託中興大學對集「香、甜、辣」等風味於一身的肉桂醛型土肉桂進行功能性的產品開發，研發出土肉桂牙膏、漱口水，頗具特色與商機，讓生活與山林味道連結而充滿活力。

林業保育署台中分署表示，透過林產物精油的潛力效果與產品開發，讓民眾認識台灣森林的寶物，以及林木全材利用的概念。與中興大學合作開發的精油產品，提升台灣林產物的利用價值，有助於擴大國產精油生產加工產業，是推動山村發展以及林業多元經營、永續生產的潛力股。