這個季節芭樂最好吃但受這原因影響價格變貴 12月中下旬回穩

現在正值芭樂產季，但今年芭樂受日前颱風影響，彰化縣芭樂產量大減，減產近七成，社頭鄉農會總幹事蕭良珍說，最近珍珠芭樂批發價就要40元起跳，賣到台北的市價甚至逾70元，量少價揚，預計要到12月中下旬產量才可能回穩。

最近芭樂價格創新高，彰化縣社頭鄉和溪州鄉等地是芭樂產地，農民蕭振清說，最近受氣候影響，產量減少，有芭樂的人都能賣得好價錢。

蕭良珍說，今年夏天比較熱，加上小犬颱風帶來的強風，不只南部芭樂減產，彰化的芭樂也減產，強風把芭樂樹枝葉吹枯，也造成開不了花，影響產量，原本9月到隔年2月是芭樂最好吃的產季，但今年產量大約只剩三成。

社頭鄉12月將舉辦織襪芭樂節，但預期到時芭樂產量仍是青黃不接，蕭良珍說，大家知道每年9月起芭樂進入最好吃的產季，所以最近買氣大增，但今年產量又少，以致於供不應求，價格不斷攀升。

蕭良珍說，以往同期珍珠芭樂批發價每台斤約20到25元，但最近批發價起跳就是40元，帝王芭樂更超過45元，中部市價約每台斤60元，到台北就70元以上了。

芭樂預計要到12月中下旬產量與價格回穩，蕭良珍說，可能要到明年1月才能真正供貨恢復正常，所以未來農會也會加強輔導，讓農民做好產期調節，才能讓供貨和價格更穩定。