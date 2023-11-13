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助南投名間鄉農業供水 蔡培慧爭取3300萬修水池鑿井

中央社／ 南投縣13日電

名間鄉松柏嶺地區P3蓄水池灌溉面積約55公頃，但年久失修喪失功能，民進黨立委蔡培慧爭取3300萬元修繕P3蓄水池並開鑿備援水井，她今天向鄉親說明預計明年中完工。

名間鄉是茶葉、鳳梨等重要產區，不過農民向民間業者買灌溉用水每度高達新台幣29元，為減輕農民負擔，蔡培慧爭取改善當地P3蓄水池並在埔中村鑿井，目前工程進行中；蔡培慧今天邀農業部農田水利署召開施工進度說明會，並宣布協調後水費12月1日起調降2元。

蔡培慧向鄉親說明，名間鄉埔中村水價長年居高不下，每度可達29元，是縣內水價最高地區，因此她爭取3300萬元進行P3蓄水池修繕與鑿井工程，目前持續施工，農業生產須有好土壤，也要有好水，未來會進一步規劃引水，盼逐步、完整解決八卦山脈農業用水問題。

農田水利署主任祕書黃新達指出，P3蓄水池修繕與鑿井工程已動工，預計明年6月底前完工，水價有望降至20元上下，但實際價格仍須評估民間業者、公家用水狀況；名間鄉長陳翰立說，感謝蔡培慧長期積極關心名間鄉灌溉用水問題，盼讓農民有好水源及穩定水價。

根據農田水利署簡報，名間鄉松柏嶺地區P3蓄水池修繕暨備援水源鑿井工程今年6月6日踏勘後即啟動相關作業，其中P3蓄水池修繕經費1400萬元，工程包含池體結構修繕、防水改善、地面水蒐集系統改善，蓄水量5000公噸；鑿井經費1900萬元，設計深度350公尺。

蔡培慧 水價 農民

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