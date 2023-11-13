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影／每度水29元！南投驚人水價有解 名間修池鑿井

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投名間埔中村的P3蓄水池年久失修（綠地區），農水署將斥資3300萬元修繕，並將開鑿350米深井作為備援水源。記者賴香珊／攝影
南投名間埔中村的P3蓄水池年久失修（綠地區），農水署將斥資3300萬元修繕，並將開鑿350米深井作為備援水源。記者賴香珊／攝影

南投名間是全台最大茶葉產區，但農業灌溉用水不穩，只能買水灌溉，地勢最高的埔中村，每度水更達29元，農民苦不堪言。農田水利署斥資3300萬元修繕當地蓄水池，並開鑿350米深井作備援水源，已動工，最快明年6月底前可完工。

名間逾4成農田種茶，松柏嶺是主要茶產區，鳳梨、薑、火龍果等也是重要經濟作物，可當地地勢高，農業灌溉用水不穩，政府建設八卦山旱灌系統，但成效不彰，農民只能鑿井供水的民間業者買水，又以地勢最高的埔中村每度29元最貴。

而因埔中村一帶水費高昂，村長陳建州向立委蔡培慧陳情，當地的茶菁價格跟其他地方一樣，但同樣向民間業者買水，每度水卻高達29元，比其他茶區貴快1倍，甚至是平地自來水價的3倍，影響農民生計，盼公部門改善農業用水問題。

蔡培慧向農田水利署反映要求改善，農水署研議覓地鑿井蓄水，今則在埔中村召開說明會，向農民報告施工進度，該署指出，經會勘，當地P3蓄水池年久失修，因此核定1400萬元修繕，同時斥資1900萬元開鑿350米深井作為備援水源。

農田水利署主任秘書黃新達說，P3蓄水池修繕及鑿井工程已動工，粗估工程需要200個工作天，目前鑿井深度已達56米，預計明年6月底前就能順利完工，屆時水價部分可望降至20元上下，但實際價格仍需評估民間業者與公家用水。

蔡培慧則說，八卦山旱灌系統規畫是從集集攔河堰引濁水溪水作農業用水，但抽蓄、配管等問題非短期可完成，因此逐步修繕蓄水池、找水源支應，並持續規畫解決引水問題；她也協助地方與民間業者協調，埔中12月起每度水將降至27元。

農田水利署斥資3300萬元修繕南投名間埔中村蓄水池，並開鑿350米深井作備援水源，最快明年6月底前可完工。記者賴香珊／攝影
農田水利署斥資3300萬元修繕南投名間埔中村蓄水池，並開鑿350米深井作備援水源，最快明年6月底前可完工。記者賴香珊／攝影
農田水利署斥資3300萬元修繕南投名間埔中村蓄水池，並開鑿350米深井作備援水源，最快明年6月底前可完工。記者賴香珊／攝影
農田水利署斥資3300萬元修繕南投名間埔中村蓄水池，並開鑿350米深井作備援水源，最快明年6月底前可完工。記者賴香珊／攝影
農田水利署斥資3300萬元修繕南投名間埔中村蓄水池，並開鑿350米深井作備援水源，今在當地召開說明會。記者賴香珊／攝影
農田水利署斥資3300萬元修繕南投名間埔中村蓄水池，並開鑿350米深井作備援水源，今在當地召開說明會。記者賴香珊／攝影
南投名間埔中村的P3蓄水池年久失修（綠地區），農水署將斥資3300萬元修繕，並將開鑿350米深井作為備援水源。記者賴香珊／攝影
南投名間埔中村的P3蓄水池年久失修（綠地區），農水署將斥資3300萬元修繕，並將開鑿350米深井作為備援水源。記者賴香珊／攝影
南投名間是全台最大茶葉產區，但當地農業灌溉用水不穩。記者賴香珊／攝影
南投名間是全台最大茶葉產區，但當地農業灌溉用水不穩。記者賴香珊／攝影

農民 蔡培慧 水利署

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