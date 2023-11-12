高中生模聯培訓！盧秀燕指如果侯柯受訓「藍白合會更順利」 全場大笑
台中市政府秘書處與東海大學合辦「2023台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今天閉幕。全台38所高中300名學生參與，市長盧秀燕致詞用「藍白合」時事哏，她說如果國民黨與民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲年輕時，如上過模擬聯合國，學到談判及同理技巧，現在「藍白合」會更順利。
盧秀燕說，模擬聯合國培訓營提供課程訓練學生談判技巧、彼此願景、找出合作的可能性、如何互蒙其利，而不是你爭我奪，她強調「最高境界是互蒙其利」。
因在合作過程中會有談判，如何展現彼此的願景，盧秀燕說，她致詞用比較開玩笑的方式告訴學生們，用最近很熱門的「藍白合」哏，讓學生更了解談判合作的重要。
她告訴學生，就像藍白雙方陣營，在彼此談判尋求合作機會的過程中，怎樣思考對方的處境，如何促進成功？模擬聯合國就是一個很好培養能力的機會。
盧秀燕面帶微笑輕鬆地說，如果雙方主其事者年輕時上過模擬聯合國，也許「藍白合」整個談判會更順利，學生們大笑。
活動有全台各地38所高中300名學生參加，其中有 84%來自台中市各高中，亦有來自多個不同國家的 8名東海大學國際學生擔任觀察員，活動議程多元緊湊，決議文草案競賽相當激烈，與會學生向主辦方表示收穫滿滿，意猶未盡。
市長盧秀燕表示，教育、青年發展一直是她最重視的議題之一，要求市府秘書處在2020年籌辦第一次模擬聯合國活動，今年進入第三屆，首次與大學合作，她要感謝東海大學提供豐沛的教學資源。
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